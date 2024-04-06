Hatay'da mazbata krizi! Özgür Özel, vatandaşlara çağrıda bulundu: Yarın YSK önünde olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay İl Seçim Kurulu tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmesi nedeniyle Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için yarın saat 15.00'te Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde olacaklarını duyurdu.

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00'te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

NE OLDU?

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.48, CHP adayı Lütfü Savaş'ın ise yüzde 44.5 oy aldı.

CHP YSK'YA BAŞVURDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla AK Parti ile CHP adayları arasındaki oy farkının an itibarıyla 2 bin 569 olduğu ifade edilen başvuruda, "Hatay ili tüm ilçelerinde partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SÜREÇ DEVAM EDERKEN AK PARTİLİ MEHMET ÖNTÜRK'E MAZBATA VERİLDİ

Süreç devam ederken, AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öntürk, "Mazbatamızı alarak seçim sürecini geride bıraktık. 'Hatay'da Yüzler Gülecek' diye çıktığımız bu yol boyunca bizlere inanan hemşehrilerimize, büyük bir özveriyle çalışan teşkilatımıza ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık vakit, Hatay'ımızın ayağa kalkma vaktidir" ifadelerini kullandı.

CHP: YSK KARARINA RAĞMEN VERİLEN MAZBATA MEŞRU DEĞİLDİR

Öntürk'ün mazbatayı almasıyla CHP'den sesler yükseldi. Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Yüksek Seçim Kurulu, süresinde devam eden itiraz varsa mazbatanın verilmemesi yönündeki kısa kararını bugün Hatay İl Seçim Kurulu'na göndermiştir. Ancak buna rağmen il seçim kurulu, tüm hukuki süreci yok sayarak AKP adayına mazbatasını verdi. YSK kararına rağmen Hatay'da il seçim kurulu tarafından verilen mazbata meşru değildir" dedi.