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AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir

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Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verirken, CHP lideri Özgür Özel'den de çağrı gecikmedi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Özel "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gazi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili çarpıcı bir karar aldı. AYM, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu kararının yayınlanmasının ardından X hesabından "Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir" açıklamasını yaptı.

"TAHLİYE EDİLMELİ, HIZLA MİLLETVEKİLİ YEMİNİ ETMESİ SAĞLANMALI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

AYM'nin verdiği "milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde" kararına dikkat çeken Özel'in paylaşımı şöyle; " Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir."

AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidirCan Atalay.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti. Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi Milletvekili Özgür Özel Güncel Haberler

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