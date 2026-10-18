Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 35. yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında Türkiye ile Azerbaycan'ın her koşulda birbirinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik ederek, "Geçmişten aldığımız güçle ortak geleceğe yürümeye, her koşulda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve dayanışmamız daim olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 35. yıl dönümü kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ' Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' sözü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin en güçlü ifadesidir. Ortak tarihimizden, kültürümüzden ve kader birliğimizden güç alan Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, "bir millet, iki devlet" anlayışının çok ötesinde, sevinçte ve kederde, iyi günde ve zor günde omuz omuza durabilmenin en güzel örneğidir.

Bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yılında Can Azerbaycan'ın egemenliğinin, huzurunun ve refahının daim olmasını diliyor; dost ve kardeş Azerbaycan halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçmişten aldığımız güçle ortak geleceğe yürümeye, her koşulda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve dayanışmamız daim olsun."

Kaynak: ANKA
Bu haber 368 sitede yayınlandı.
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! Ölüm emri telefonla gelmeye başladı
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum, stresten uzak dururum

82 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyor: Günde 15...
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan'la tasa ve sevinçte biriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada

Böylesi görülmedi! Rahibin feci sonu kamerada
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

Yağmacılar gözlerini iyice kararttı!