CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik ederek, "Geçmişten aldığımız güçle ortak geleceğe yürümeye, her koşulda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve dayanışmamız daim olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nün 35. yıl dönümü kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ' Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' sözü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin en güçlü ifadesidir. Ortak tarihimizden, kültürümüzden ve kader birliğimizden güç alan Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği, "bir millet, iki devlet" anlayışının çok ötesinde, sevinçte ve kederde, iyi günde ve zor günde omuz omuza durabilmenin en güzel örneğidir.

Bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yılında Can Azerbaycan'ın egemenliğinin, huzurunun ve refahının daim olmasını diliyor; dost ve kardeş Azerbaycan halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçmişten aldığımız güçle ortak geleceğe yürümeye, her koşulda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve dayanışmamız daim olsun."

Kaynak: ANKA