CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın: "Cumhur İttifakı, Milliyetçi Cephe'den Çok Daha Gerici Bir İttifaktır. Çok Daha Tehlikelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, Güzelbahçe, Narlıdere ve Buca’nın ardından Konak’ta da CHP seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Yüksel Taşkın, “Biz demokrasi ve ekmek için bir araya geldik. Onlar da bize reaksiyon göstermek için bir araya geldiler. Cumhur İttifakı, 1970’lerdeki Milliyetçi Cephe’den çok daha gerici bir ittifaktır. Çok daha tehlikelidir. Ama o dönem umudu savunan Bülent Ecevit ve arkadaşlarıydı. Bu dönemde de Türkiye’nin aydınlık geleceğini Millet İttifakı temsil ediyor” dedi.

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, Güzelbahçe, Narlıdere ve Buca'nın ardından Konak'ta da CHP seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Yüksel Taşkın, "Biz demokrasi ve ekmek için bir araya geldik. Onlar da bize reaksiyon göstermek için bir araya geldiler. Cumhur İttifakı, 1970'lerdeki Milliyetçi Cephe'den çok daha gerici bir ittifaktır. Çok daha tehlikelidir. Ama o dönem umudu savunan Bülent Ecevit ve arkadaşlarıydı. Bu dönemde de Türkiye'nin aydınlık geleceğini Millet İttifakı temsil ediyor" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü, Güzelbahçe, Narlıdere, Buca ilçelerinin ardından Konak'ta da seçim ofisinin açılışını bugün yaptı. Açılışa, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri ve Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ittifak partilerinin ilçe başkanları, partililer, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"MENFAAT VE MİLLET KORKUSU ONLARI YAN YANA GETİRDİ…"

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Cumhur İttifakı'nı şu sözlerle eleştirdi:

"Karşımızda bir sözde ittifak var, altı benzemez partiden oluşuyor. Altı benzemez partiyi yan yana getiren nedir? Menfaat ve Millet İttifakı korkusudur. Erdoğan ne diyordu? 'Altılı masa anlaşamaz' vs diyordu bakın seçmen korkusu nelere kadir. O kadar korkuyorlar ki etrafta ne kadar irili ufaklı parti varsa onları masalarına almaya çalışıyorlar ama arada çok büyük fark var. Bizim bin 200 maddelik Ortak Politikalar Mutabakat Metini'miz var. Biz neden bir araya geldiğimizi biliyoruz. Biz demokrasi ve ekmek için bir araya geldik. Onlar ne için bir araya geldi? Onlar da bize reaksiyon göstermek için bir araya geldiler. Maalesef bir siyaset bilimci olarak şu tespiti yapmam gerekiyor. Cumhur İttifakı, 1970'lerdeki Milliyetçi Cepheden çok daha gerici bir ittifaktır. Çok daha tehlikelidir. Ama o dönem umudu savunan Bülent Ecevit ve arkadaşlarıydı. Bu dönemde de Türkiye'nin aydınlık geleceğini Millet İttifakı temsil ediyor."

Törenin sonunda seçim ofisinin açılış kurdelesi kesilerek gökyüzüne güvercinler salındı.