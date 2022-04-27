CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: "Eğer Bu Ülkede Kaynak Yoksa 5'li Çetenin Parası Tıkır Tıkır Nasıl Ödeniyor?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Eğer bu ülkede kaynak yoksa, eğer bu ülke fakirse, 5'li çetenin ihalelerinin parası tıkır tıkır nasıl ödeniyor? Biri çıksın bunun hesabını versin. O kimsenin geçmediği bayramda da pahalı olduğu için geçilmeyecek köprülerden senin de vermiş olduğun vergiden oraya ödeme yapılıyor. Deli Dumrul bile köprüden geçenden para alıyordu. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve beraberindeki heyet, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Konya'da dün CHP Karapınar İlçe Başkanlığı binasının açılını yaptı. Partiye katılan vatandaşlara rozetlerinin de takıldığı törende Salıcı, şöyle konuştu:

"BU ÜLKEDE BERABER YAŞAYACAĞIZ"

"Bu ülkedeki bütün siyasi partiler bu ülkede yaşayan insanların kurduğu partiler. Biz birini diğerinden ayırmıyoruz. Öyle hain, terörist gibi normal şartlar altında evimizde çoluğumuzla çocuğumuzla konuşurken ağzımıza almakta imtina ettiğimiz lafları birbirimize söylemeyi de doğru bulmuyoruz. Bu ülkede beraber yaşayacağız. Zaten beraber yaşıyoruz. Bin sene önce de beraber yaşıyorduk, Cumhuriyet kurulduğunda da beraber yaşıyorduk, bundan sonra da iktidarlar değiştiğinde de beraber yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi parti ve siyaset bizim komşuluğumuz birlik ve beraberliğimize gölge düşürmemeli. Bakın orada polis kardeşlerimiz var. CHP'nin görevlerinden biri de onların haklarını savunmaktır. 3600 ek göstergeyi eğer CHP bıkmadan usanmadan dile getirmeseydi bu iktidar 3600 ek göstergeyi verme konusunu konuşmaya başlar mıydı arkadaşlar? EYT'lileri biz söylemeseydik, iktidar EYT'lilerin konusunu gündeme alır mıydı?

"EMEKLİYE İKRAMİYE BİZ SÖYLEDİK DİYE GELDİ"

Emekliye 2 maaş ikramiye dedik. Kim dedi önce CHP söyledi. Ne dediler, 'kaynak yok' dediler. Emekliye 2 maaş ikramiye verecek kaynak yok dediler. Hatta döndüler bize dediler ki, siz uzun zamandan beri iktidardan uzaksınız siz bu işleri unutmuşsunuz. Sonra emekliye 2 bayram ikramiyesi geldi mi arkadaşlar? Biz söyledik diye geldi. Bunu bir yere yazın. Bin lira diye geldi. Biz 2 maaş ikramiye dedik. Onlar bin lira getirdi. Geçenlerde konuştuk gene bu bin lira ikramiyeyi yükseltmek lazım. En azından asgari ücrete yükseltelim. Bu ülkede enflasyon var. Bu ülkede hayat pahalılığı var. Bu ülkede çarşı pazar karışmış durumda, fiyatlar yükselmiş durumda. İnsanlar almış oldukları parayla geçinemez durumda. Yükseltiler mi, yükseltmediler.

"İKTİDAR ÜLKENİN ÖNÜNÜ KAPATMIŞ DURUMDA"

Eğer bu ülkede kaynak yoksa, eğer bu ülke fakirse, 5'li çetenin ihalelerinin parası tıkır tıkır nasıl ödeniyor? Biri çıksın bunun hesabını versin. O kimsenin geçmediği bayramda da pahalı olduğu için geçilmeyecek köprülerden, otobanlardan, senin de vermiş olduğun vergiden oraya ödeme yapılıyor. Geçilmiyor ama sen ödüyorsun. Deli Dumrul bile köprüden geçenden para alıyordu. Köprüden geçmeyenden para almıyordu. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Şu anda Türkiye'de yapılan edilen ülkenin geleceğine dair işlerin büyük bir kısmının önünü kapatmış bir iktidar var.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAĞIZ DEMİŞLERİDİ"

Hep şununla övünüyorlardı. Diyorlardı ki 'biz en büyük 20 ekonominin arasındayız'. Bunu biz yaptık. 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız' diyorlardı. Bunu söylüyorlar. 2023 yılına kalmadan şu anda biz ilk 20'den düştük. Tahminler gelecek sene ilk 20'nin içinde olmayacağımızı söylüyor. Hatta 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız dediği zamanda da biz 23'cü olacağız. Tahminler onu gösteriyor.

"VATANDAŞ DEĞİL, SARAYDAKİLER DİŞİNİ SIKSIN"

Bu ülkede vatandaşın çoğunluğuna sahip çıkan bir iktidar yok. Ama 5 şirketten oluşan çetesi var. Ona sahip çıkma konusunda çok hassas. Onu parası tıkır tıkır ödeniyor. Ama vatandaşa gelecek olan sosyal yardımlara, vatandaşa yardım yapmaya, vatandaşın asgari ücretine, emekli maaşına geldiği zaman orada kaynak yok deniliyor. Sıkıntıya gireriz deniliyor. Zorluklar var ama dişinizi sıkın deniliyor. Niye Karapınarlı dişini sıkıyor da saraydakiler dişini sıkmıyor. Saraydakiler dişini sıksın. Hemşehriniz Murat Kurum biliyorum. Bu saltanatın parçası olanlar dişini sıksın. Vatandaşa dönüp de dişinizi sıkın demeyin. Vatandaşın dişini sıkacak hali kalmadı.

"BU İKTİDAR AÇIKÇA BU ÜLKEYİ SOYANLARDAN YANA"

Hatırlayın geçen sene bu zamanlarda mazot kaç paraydı? Kabaca 6 buçuk liraydı. Şu anda 22 liranın üstünde. Dap gübresi, üre kaç paraydı? 2 bin, 2 bin 500 o civarlardaydı. 12 bin beş, 13 bin, 14 bine kadar gitti fiyatlar. Bu köylü bu vatandaş tarlasını ekerken gübre atmadan ekiyor artık. Sondajla su çıkarıyorsun onun enerji maliyeti almış başını gitmiş durumda. Biz diyoruz ki bu ülkede elektrik sorunu var vatandaşın elektriği kesiliyor. Biz diyoruz ki vatandaş elektrik faturasını ödemede zorlanıyor. Sıkıntı yaşıyor. İktidar diyor ki siz doğru söylemiyorsunuz. Sizin söylediğiniz kadar çok elektrik kesmedik. ya sen bir vatandaşın elektriğini kesmedim desene. Bunlar enerji şirketlerinden yana. Bunlar 5'li çeteden yana. Bunlar senden yana değil. Bunu da daha nasıl gösterir bilmiyorum. Şimdiye kadar görmeyenler olduysa da bundan sonra gözlerini daha iyi açıp meseleye daha net bir şekilde bakmalarını öneririm. İktidar açıkça bu ülkeyi soyanlardan yana."