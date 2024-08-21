CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı'na Engin Dinç hakkında FETÖ iddialarını sordu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç hakkındaki FETÖ iddialarını sordu. Bakan, "Engin Dinç'in, Komiser Yardımcısı rütbesinde FETÖ'nün etkili olduğu ABD'de bir yıl dil eğitimi aldığı süre zarfında Fetullahçı terör örgütü üyelerinin evlerinde kaldığı bilgisi doğru mudur? ABD'de dil eğitimine Engin DİNÇ ile birlikte giden şahıslardan kaç tanesi hala meslektedir? ABD dil kursuna veya diğer eğitim programlarına katılan emniyet mensuplarının büyük çoğunluğunun örgüt tarafından özel olarak seçilmiş gelecek vaat eden şakirtler olduğu şeklinde ifadeler olmasına rağmen Engin Dinç ile ilgili olarak bu yönde bir araştırma yapılmamasının sebebi nedir" dedi.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç hakkındaki FETÖ iddialarını sordu. Açıklamasında, "Emniyet ve Jandarmada çok önemli atamalar gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti. Tüm bu atamalar üzerine çok yazıldı, çizildi elbette bizim de söylememiz gereken şeyler var. Ancak ben şimdi görevi değişmeyen, hakkında Nur cemaatinin okuyucu grubuna mensubiyeti olduğu iddiaları bulunan ve bugüne kadar yalanlanmayan, Hrant Dink cinayeti ve 10 Ekim Katliamı'na ilişkin istihbaratları paylaşmamasıyla da gündeme gelen Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ile ilgili iddiaların araştırılmasının devlet güvenliği bakımından hayati önem taşıdığını düşünerek birtakım soruları Sayın Ali Yerlikaya'ya sormak istiyorum" diyen Bakan, konuyu yazılı soru önergesi vererek TBMM'ye taşıyacağını da belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan'ın Yerlikaya'ya sorduğu sorular şöyle:

"1- Engin Dinç'in, Komiser Yardımcısı rütbesinde FETÖ'nün etkili olduğu ABD'de bir yıl dil eğitimi aldığı süre zarfında Fetullahçı terör örgütü üyelerinin evlerinde kaldığı bilgisi doğru mudur?

2- Kaldığı evin "mahrem abisi" uzun süre firari olduktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından örgüt evinde yakalanan ve hala FETÖ üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan Hüsrev Salmaner isimli şahıs mıdır?

3- ABD'de dil eğitimine Engin DİNÇ ile birlikte giden şahıslardan kaç tanesi hala meslektedir? EGM arşivlerinde listeler alınarak bu konuda bir inceleme yapılmış mıdır? ya da bundan sonra yapılacak mıdır?

4-FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinde o dönemlerde ABD dil kursuna veya diğer eğitim programlarına katılan emniyet mensuplarının büyük çoğunluğunun örgüt tarafından özel olarak seçilmiş gelecek vaad eden şakirtler olduğu şeklinde ifadeler olmasına rağmen Engin Dinç ile ilgili olarak bu yönde bir araştırma yapılmamasının sebebi nedir?

5- Engin Dinç, sonraki yıllarda yurt dışında 6 aydan fazla hangi görevlerde bulunmuş, bu görevleri sırasında aynı evde kimlerle birlikte kalmıştır?

6- Ev arkadaşları arasında devre arkadaşı Hilmi Aslan ve alt devresi Ahmet Koçak var mıdır? Bu iki şahıs FETÖ sebebiyle adli, idari işlem görüp meslekten çıkarılmış mıdır? Yurt dışı görevi esnasında FETÖ sohbet toplantılarına bu şahıslar ile katılmış mıdır?

7- Engin Dinç, emniyetin neredeyse her biriminin FETÖ tarafından kontrol edildiği bilhassa İstihbarat Başkanlığı gibi kritik öneme haiz görevlere örgüt üyelerinin atamasının yapıldığı bir dönemde İstihbarat Başkanlığı yaptığı 2013-2016 yılları arasında istihbarat birimlerine aldığı kaç personel daha sonra yapılan çalışmalarda örgütün gizli haberleşme programı BYLOCK kullanması, örgüt mensubu ifadeleri ve MİT tarafından ele geçirilen emniyet mahrem yapı arşivi nedeniyle FETÖ üyesi olmak sebebiyle meslekten çıkartılmıştır?

8- FETÖ ile mücadeleden birinci derecede sorumlu İstihbarat Başkanı bu Fetöcüleri hangi referans ile almış ve hangi güvenlik soruşturmasından geçirmiştir?

9- 2014 sonrası FETÖ'nün şirketlerinden olan Kaynak Holding'in şirketlerinden Sürat Bilişim A.Ş.'ye Engin Dinç döneminde İstihbarat birimleri alt yapı işi verilerek İstihbarat Başkanlığı tarafından örgütün finanse edildiği, devletin en gizli bilişim kayıtlarının örgüte teslim edildiği iddiaları araştırılmış mıdır?"