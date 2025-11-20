CHP Gençlik Kolları, Çocuk İşçiliğine Karşı Düzenlediği Basın Açıklamasıyla Tepki Gösterdi

Haber: Tuba KARA / Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - CHP Kadıköy Gençlik Kolları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Mesleki Eğitim Merkezleri'ni (MESEM) "çocuk işçiliğini kurumsallaştıran bir sistem" olarak niteleyerek Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Çocuklar iş değil eğitim alacak", "İş kazası değil cinayet", "Eğitim hakkı pazarlanamaz" sloganları atıldı. CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Erdener Işık, "MESEM; çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AKP projesidir" dedi.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi önünde bir araya gelerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü MESEM projesini protesto etti. Çocukların "eğitilmek yerine işçileştirildiğini" vurgulayan gençler, AKP iktidarının yoksul çocukları sermaye düzenine ucuz işgücü olarak teslim ettiğini söyledi. Basın açıklaması boyunca, "AKP elini çocuklardan çek", "Çocuklar iş değil eğitim alacak" ve "Eğitim hakkı pazarlanamaz" sloganları yükseldi.

"Çocuklar eğitilmiyor, sömürülüyor"

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Av. Erdener Işık, yaptığı açıklamada MESEM'i "çocuk işçiliğinin yasallaştırılması" olarak tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde çocuklar eğitilmiyor, sömürülüyor. Çocuklar geleceğe hazırlanmıyor; ucuz işgücüne dönüştürülüyor. Tüm bunların üstü 'mesleki eğitim' kılıfıyla örtülüyor."

Işık, özellikle yoksul çocukların MESEM sistemine ekonomik zorunluluk nedeniyle dahil edildiğini belirterek araştırmaların çocukların yüzde 60'ının yoksulluk yüzünden programa katıldığını vurguladığını söyledi.

"MESEM, çocukların yasalar eliyle işçileştirilmesidir"

Gençlik Kolları Başkanı, haftada bir gün okula gidip dört gün işyerlerine gönderilen öğrencilerin fiili olarak işçi statüsüne sokulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"MESEM; çocukların doğrudan işçileştirildiği, yasalarla sömürüldüğü bir AKP projesidir. Patronlar hiçbir maliyet üstlenmeden kamu kaynaklarıyla çocuk işçi çalıştırıyor."

Açıklamada, işverenlerin asgari ücretin yüzde 30'u ile yüzde 50'sine denk gelen ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden ödettiği, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı ve bu sistemin çocuk işçiliğini teşvik ettiği ifade edildi.

"Çocuk işçiliği ölümleri artıyor: 2025'te 83 çocuk işçi yaşamını yitirdi"

CHP Kadıköy Gençlik Kolları, çocuk işçi ölümlerine ilişkin çarpıcı örnekler de paylaştı:

Karabük Demir Çelik'te çalışan 17 yaşındaki MESEM öğrencisi Yağız Yıldız'ın hurda sarma makinesinde yaşamını yitirmesi. 16 yaşındaki Alperen Uygun'un asansör firmasında çalışırken iş cinayeti sonucu ölmesi. Kocaeli Dilovası'ndaki kaçak parfüm atölyesi yangınında 3'ü çocuk 6 işçinin hayatını kaybetmesi.

Işık, 2024 Eylül – 2025 Ağustos döneminde en az 72 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini, 2025 yılı içinde ise bu sayının 83'e ulaştığını belirtti. Konuşmasına başladığında bu sayının 82 olduğunu, ancak aynı gün Mersin Mezitli'de inşaatta çalışan 17 yaşındaki Onur Sayıloğlu'nun ölüm haberini aldıklarını söyleyerek "Başımız sağ olsun" dedi.

"Suça sürüklenen çocuklar korunamayan çocuklardır"

Açıklamada yoksulluk, eğitime erişim sorunları, aile içi şiddet ve ihmaller nedeniyle çocukların çete yapılarının hedefi haline geldiği belirtildi. Erdener Işık, TÜİK verilerine göre 2020–2024 arasında suça sürüklenen çocuk sayısının yüzde 80,8 arttığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Suça sürüklenen çocuk, aslında toplum tarafından korunamamış çocuktur. Bu, devletin ve sosyal politikaların çocuğu koruyamamasının sonucudur."

Gençlik Kolları açıklamasında çocuk işçiliğinin önlenmesi için şu talepleri sıraladı:

"MESEM projesi derhal kaldırılmalı.

Mesleki eğitim 18 yaş sonrasına taşınmalı.

Eğitim parasız, nitelikli ve bilimsel olmalı.

Cemaat ve vakıfların eğitim alanındaki etkinliği sona ermeli.

Kamu kaynakları patronlara değil, çocukların eğitimine aktarılmalı."

Basın açıklaması şu sözlerle son buldu:

"Çocuk işçiliği de çocuk işçi ölümleri de tesadüf değildir. Bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceğiz. Çocukları patronlara değil, bilimsel ve laik eğitime emanet edeceğiz."

Liseli öğrenciden çarpıcı sözler: Korunmak istiyoruz

Basın açıklamasında söz alan Halkçı Liseliler Kadıköy Başkanı ve lise öğrencisi Çağan Dilmen ise şöyle konuştu:

"16 yaşındayım. 3 milyonu aşkın çocuğun ağır işlerde çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Çocukların çalıştırılmasını değil; korunmasını, eğitilmesini ve güvenle büyümesini talep ediyoruz."

Gençler, açıklamanın ardından hayatını kaybeden çocuk işçiler için çiçek bıraktı.