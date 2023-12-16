CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik: "Biz İstanbul ve Ankara Adaylarımızı Açıkladık… Tavsiyemiz Yenilecek Olan Adaylarını Açıklamasıdır"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Manisa’da düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek; “Parlamento seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri bize hep kendisi bir çağrı yapıyordu seçime 2 yıl kala, 1 yıl kala 'Adayınız belli mi, adayınız kim olacak, açıklayın' diye. Biz de kendisine buradan bir çağrı yapıyoruz; biz yerel seçimler için İstanbul'da, Ankara'da adaylarımızı açıkladık. Kendisinin İstanbul ve Ankara adaylarını, seçime neredeyse 3 ay kalmışken hala açıklamamasından dolayı merak içerisinde bekliyoruz... Tavsiyemiz bir an önce yenilecek olan adayların açıklanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Manisa'da düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek; "Parlamento seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri bize hep kendisi bir çağrı yapıyordu seçime 2 yıl kala, 1 yıl kala 'Adayınız belli mi, adayınız kim olacak, açıklayın' diye. Biz de kendisine buradan bir çağrı yapıyoruz; biz yerel seçimler için İstanbul'da, Ankara'da adaylarımızı açıkladık. Kendisinin İstanbul ve Ankara adaylarını, seçime neredeyse 3 ay kalmışken hala açıklamamasından dolayı merak içerisinde bekliyoruz... Tavsiyemiz bir an önce yenilecek olan adayların açıklanmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, Manisa'da toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa il örgütü ve üyeleri de katıldı. Toplantıda konuşan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, şunları söyledi:

"Bugün sizlerle bir arada Genel Başkanımızın misafiriyiz. Kendisi bu toplantının özellikle Manisa'da gerçekleşmesini ve bizleri misafir etmeyi bizzat istedi. Bu bizim için, gençlik kolları için çok büyük bir onur. Bizlere verdiği değeri, bizimle bir arada vakit geçmeyi, bizlerle düşüncelerini dinlemeye ayırdığı vaktin kendisi açısından ne kadar kıymetli olduğunun göstergesi, hepinizin huzurunda kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Genel Başkanım.

Tarih büyük zaferlerle, devrimlerle doludur. Bu devrimlerin en önemlilerinden biri de 1923 yılında bu topraklarda Cumhuriyet'le atılmıştır. 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluktan, bugün o imparatorluğu yönetenlerin yetiştiği şehirde şehzadeler kentindeyiz. O imparatorluk daha sonrasında Avrupa'nın hasta adamı olarak görülmüş, sonrasında başkenti dahil pek çok yeri işgal edilmiştir. Yüzlerce yıl boyunca sultana, imparatora, kişiye bağlı kalan bir halkın içinden yetiştirdiği genç evlatları bir pes etmişliğe baş kaldırdılar ve bugün bizlere yaşadığımız ülkeyi ve Cumhuriyet'i armağan ettiler. Bunu başaran bu ülkenin genç kadınlarıydı, eğitimli, ülkesine adanmışlık hisseden nesildi. Tırnaklarıyla kazıya kazıya Mustafa Kemal Atatürk'üm önderliğinde bir devrim gerçekleştirdiler. Bugün biz gençleri de bu siyasal mücadelenin en önemli aktörleri biri haline getiren bu devrimin ta kendisidir.

Unutmayın ki; bu devrimin önderi 42 yaşında bu ülkeye cumhurbaşkanı olmuştur, devleti kurmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'ni biz gençlere armağan etmiştir. Bu Cumhuriyet'i kurarken Tıbbiyeli Hikmet'ten bir nota almıştır, "Eğer manda ve himayeyi bize dayatırsanız, sizinle de mücadele ederim" diyen bir genç nesil Mustafa Kemal'in karşısında da gerektiğinde nota vermeyi bilmiştir.

"MEMLEKETİ KUPON ARAZİ OLARAK GÖRENLERİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

31 Mart 2024 seçimlerinde ülkemiz yine bir tercihte bulunacak. Bu tercih; kentleri inşaat, rant, ihale, kupon arazi olarak görenlerle gençler için İstanbul'da burs veren, İzmir'de üniversite önlerinde yemek dağıtan, Ankara'da köylere internet götüren, Mersin'i, Antalya'yı, Aydın'ı, Eskişehir'i, Tekirdağ'ı, Muğla'yı ve daha pek çok yeri, gençlere mutlu ve yaşanabilir, kente dönüştüren bir anlayışın yarışı. Bu iki anlayış arasında büyük bir fark var. Biz memleketimizi kupon arazi olarak görmüyoruz, biz memleketi kupon arazi olarak görenleri de 31 Mart'ta bir daha sandığa gömeceğiz.

Oylanacak olan Anadolu'dan İstanbul'a üniversite okumaya gelen bir gencin tarikat yurtlarının kucağına mı itileceğidir yoksa özgür, bağımsız, mutlu ve konforlu bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı yurtta mı kalacağının tercihidir. Bizim bu tercihteki tarafımız ve mücadelemiz belli. Halkımızın da bize bir daha bu görevleri, bir daha bu vatanları vereceğine inancımız tam.

"KENTİMİZİ VE GELECEĞİMİZİ GENÇLER YÖNETECEK"

Sayın Genel Başkanım, sizlerle birlikte geçtiğimiz Parti Meclisi toplantısında çok önemli bir karar aldık. Partimizin gençlik kotası uygulamasının belediyeyi yönetecek kadrolarda da uygulanması, yani seçilecek 5 adaydan en az yüzde 20 kotaya karşılık gelen bir tanesinin genç olması konusunda oy birliğiyle bir karar aldık. Bu kararı almamızın ardından Türkiye'nin pek çok yerinde genç arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıklarına giderek ne kadar çok müracaat yaptığını ve partimizin aldığı bu karar arkasında ne kadar sağlam ve inançlı durduğunu gördük. Bizler kentimizi, ülkemizi yönetmeye talibiz. Kentimizi gençler yönetecek diyoruz, geleceği gençler yönetecek, yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz kentleri gençler yönetecek diyoruz.

"TAVSİYEMİZ BİR AN ÖNCE YENİLECEK OLAN ADAYLARIN AÇIKLANMASIDIR"

Buradan son sözüm; Sayın Cumhurbaşkanımıza. Parlamento seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri bize hep kendisi bir çağrı yapıyordu seçime 2 yıl kala, 1 yıl kala 'Adayınız belli mi, adayınız kim olacak, açıklayın' diye. Biz de kendisine buradan bir çağrı yapıyoruz; biz yerel seçimler için İstanbul'da, Ankara'da adaylarımızı açıkladık. Kendisinin İstanbul ve Ankara adaylarını, seçime neredeyse 3 ay kalmışken hala açıklamamasından dolayı merak içerisinde bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan daha iyi ve oraları daha iyi yönetecek bir belediye başkanı arıyorlarsa seçime kadar birini bulamazlar ve adaysız kalırlar. Tavsiyemiz bir an önce yenilecek olan adayların açıklanmasıdır."