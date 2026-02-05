CHP Gençlik Kolları 6 Şubat'ı Andı.

Haber: Hilal ACAR / Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları, 6 Şubat depremlerini anmak amacıyla Güvenpark'ta basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Rohat Berk Görgülü, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yalnızca binalar yıkılmadı; ihmaller, liyakatsizlik ve plansızlık da enkazın altında kaldı" dedi.

Basın açıklamasına CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Gençlik Kolları, bir çok parti temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Rohad Berk Görgülü yaptı. Ardından Kahramanmaraşlı depremzede Ökkeş Sarıtürk, deprem günü yaşadıklarını anlatarak iktidara sitem etti.

Erkol: Ülkenin neredeyse her sorununun tek bir merkezden yönetilmeye çalışılmasının yarattığı zafiyetler de ortadadır

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, depremde yaşamını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, şunları söyledi:

"Doğal afetler dünyanın her yerinde görülebilir. Ancak doğal afetler karşısında binaların yıkılması, yaşamların kaybedilmesi, insanların sakat kalması doğal değildir. Artık günümüzün olanaklarıyla hangi bölgelerde deprem tehdidi olduğu, ne kadar şiddette bir deprem olabileceği, nerelerde bu riskin daha yüksek olduğu ve nerelerde zemin sorunu bulunduğu çok iyi bilinmektedir. Buna rağmen dirençli kentler, dayanıklı kentler yaratamamamızın en büyük nedeni iktidarların bitmek bilmeyen rant hırsıdır. Bir kötü olay yaşanıyor üç gün ülkede konuşuluyor. Dördüncü gün sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşanmaya devam ediliyor, unutuluyor. İktidar ise dördüncü gün tekrar rant telaşıyla yeni alanları imara açmakla, yoğunluk vermekle, kat yükseklikleri belirlemekle uğraşıyor; yandaşlarına gelir sağlamaya çalışıyor. Büyük depremlerde bir kez daha gördük ki, bütün görevi afetlerde yardım ulaştırmak olan kurumlar buna hazır değiller. Neden hazır değiller? Çünkü liyakata dayalı atamalar değil, yandaşlık temelli atamalar yapıldığı için, gerekli hazırlıklar zamanında yapılmadığı, organizasyon planları oluşturulmadığı için bu sonuçla karşılaştık. Ülkenin neredeyse her sorununun tek bir merkezden yönetilmeye çalışılmasının yarattığı zafiyetler de ortadadır. Bir kez daha iktidarın depremlere ve büyük felaketlere hazırlıklı olmadığı, bir yönetim acziyeti gösterdiği ortaya çıkmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde sorumlular, siyasi sorumluluklarının gereğini istifa ederek yerine getirirler. Ancak bizde istifa etmek bir yana, neşeli görüntüler sergilemekten bile sakınmayan yöneticiler var. Büyük depremin yıl dönümünde önemli bir sorumluluğumuz da, sorumluların yargılama süreçlerinin hızla sonuçlandırılması ve adaletin vicdanları rahatlatacak şekilde tecelli etmesidir. Mağdur yakınlarının vicdanlarını rahatlatacak sonuçları bir an önce bekliyoruz. Ayrıca hala konteynerlerde yaşayan insanların bu durumdan kurtarılması ve binaların bir an önce kullanıma sunulmasını istiyoruz."

Görgülü: Enkaz altında kalan sadece beton değildi, yetersiz koordinasyon ve çaresiz bırakılan insanlardı

CHP Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Rohat Berk Görgülü de, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerde yalnızca binalar yıkılmadı; ihmaller, liyakatsizlik ve plansızlık da enkazın altında kaldı. Enkaz altında kalan sadece beton değildi; geç kalan kurtarma ekipleri, çalışmayan iletişim hatları, yetersiz koordinasyon ve çaresiz bırakılan insanlardı. Üç yıl geçti ama sorular hala yanıtsız. Bir yıl içerisinde yerine getirileceği söylenen sözler, üç yıl sonra bir başarıymış gibi halka anlatılıyor ve bu başarı sözlerinin karşılığında alkış bekleniyor. Bu felaket kader değildir. Bu yıkım bir doğa olayı değil, kötü yönetimin sonucudur. ve bu, unutulacak bir acı hatıra değil; adalet sağlanana kadar takipçisi olunacak bir toplumsal olaydır. Bilimden, liyakatten ve kamucu anlayıştan vazgeçmeyen bir yönetim anlayışıyla bu ülkenin yeniden ayağa kalkabileceğine inanıyoruz. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza ve geride kalan ailelerine sabır diliyoruz."

Sarıtürk: Eğer o gün depremin etkisi bu kadar yıkıcı olduysa, bunun sebebi doğa değil ihmalkarlıktır

Kahramanmaraşlı depremzede Ökkeş Sarıtürk, depremin ilk günü tamamen yalnız kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne bir arama kurtarma ekibi vardı ne de yeme-içme desteği ya da başka bir destek sağlandı. Yardım günlerce ulaşmadı. Bütün telefon hatları kesik durumdaydı. Hiçbir tanıdığımızdan, akrabamızdan hiçbir şekilde haber alamadık. Hükümet ve temsilciler tamamen kopuk bir şekilde hareket etti. Bunun da ötesinde, depremden önce yerbilimciler defalarca Kahramanmaraş ve çevresinde büyük bir deprem olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen hiçbir somut önlem alınmadı. Eğer o gün depremin etkisi bu kadar yıkıcı olduysa, bunun sebebi doğa değil ihmalkarlıktır. Alınmayan önlemler, denetlenmeyen binalar ve görmezden gelinen bilimsel uyarılar depremin etkisini katbekat artırmıştır. O gün on binlerce insan depremden dolayı değil, enkazların altında açlıktan ve soğuktan acı içinde can verdi. Bizzat benim arkadaşlarım ve onların aileleri de enkazların altında açlıktan ve soğuktan dolayı acı içinde can verdiler. Bunlar yetmezmiş gibi halkın mağduriyetini seçim kampanyalarında kullandılar. Bir yıl içerisinde bütün deprem fonlarını teslim edeceklerini söylediler. Biz depremzedeler olarak bu yaşananları asla unutmayacağız."

Basın açıklamasının ardından sergilenen deprem fotoğraflarının önüne mum ve karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunuldu.