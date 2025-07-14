CHP Eski İl Başkanı Gürkut Acar İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

CHP Eski İl Başkanı Gürkut Acar İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 24. Dönem Antalya Milletvekili Gürkut Acar için düzenlenen cenaze törenine partililer ve yakınları katıldı. Tören sonrası Acar, Döşemealtı'ndaki mezarlığa defnedildi.

Hayatını kaybeden CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili, eski CHP İl Başkanı Gürkut Acar (77) için cenaze töreni düzenlendi.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene, yakınları, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, eski CHP Antalya milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Yapılan dua ve helalliğin ardından cenaze defnedilmek üzere Döşemealtı ilçesindeki Yeşilbayır Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Sabancı'nın paylaştığı karede Hande Erçel'in doğallığı öne çıktı

Sevgilisi paylaştı! Hande Erçel'i makyajsız görenler tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.