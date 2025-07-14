CHP Eski İl Başkanı Gürkut Acar İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Hayatını kaybeden CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili, eski CHP İl Başkanı Gürkut Acar (77) için cenaze töreni düzenlendi.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene, yakınları, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, eski CHP Antalya milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Yapılan dua ve helalliğin ardından cenaze defnedilmek üzere Döşemealtı ilçesindeki Yeşilbayır Mezarlığı'na götürüldü.