CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan iftar verdi.

Yazgan, bir restoranda düzenlenen iftar programında, davete katılanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde zor zamanlardan geçtiğini belirten Yazgan, "Pandemi atlattık. Sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyoruz. Geçmişte ailemizin büyükleri de birçok sağlık sorunu yaşadı. Bugün onların da hayrına bir şey yapma vesilesi oldu. O yüzden buraya gelip onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Yazgan, seçimlerde herkesi ülkenin geleceği için oy kullanmaya davet etti.

İftar programına CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

-TÜMKİAD Edirne Şubesinin iftarı

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Edirne Şubesi Başkanı Oğuz Kurum iftar verdi.

Kurum'un Havsa ilçesindeki yemek üretim tesisinde düzenlenen iftar programında konuşan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, siyaset üstü bir STK olduklarını söyledi.

Ülkenin ekonomisine yön vererek alın teriyle para kazanan iş adamları olduklarını belirten Tanrıkulu, "Türkiye'nin üretmeye ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede kimseyle sorunumuz yok, renkler bizim zenginliğimiz. Bizler gibi görünüp bizler gibi olmayan insanların bu topraklar üzerinde, bu bayrak üzerinde oyun kurmasına asla izin vermeyeceğiz. Bizler bu güzel ülkenin sahibiyiz, güzelin kıymetini bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kurum ise geleneksel iftar programında Edirnelileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, iş insanları olarak üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

İftara İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük ve vatandaşlar katıldı.