Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

CHP'den Nükleer Kriz Uyarısı: Hazırlıklar Yetersiz

CHP'den Nükleer Kriz Uyarısı: Hazırlıklar Yetersiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın nükleer savaş tehdidiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bağcıoğlu, Türkiye'nin böyle bir krize karşı yeterli hazırlığa sahip olup olmadığını sorguladı ve askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının oluşturduğu zafiyetlere dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Nükleer savaş tehdidi şaka değil" sözlerine ilişkin, "Nükleer bir kriz, sadece bir ülkenin sınırlarını değil, tüm coğrafyayı nesiller boyunca etkileyecek bir yıkım yaratır. Türkiye, bu işin şaka olmadığının gerçekten farkında mı ve bu doğrultuda hazırlıklarını yapmış mıdır? Böylesi bir kriz durumunda görev alacak uzman ekipler, uygulanacak kriz yönetim planları, radyasyon ölçüm sistemleri, acil durum sağlık altyapısı gibi hayati unsurlar konusunda ne kadar ilerleme kaydedildiği, ne yazık ki belirsizliğini korumaktadır" dedi.

Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Batı arasında son dönemde yükselen gerilime işaret ederek 'Bu bir şaka değil. Nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Bakan Fidan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Bağcıoğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Fidan'ın açıklamaları, bölgemizde ve dünya genelinde tırmanan savaş geriliminin geldiği tehlikeli boyutu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu açıklamaların ardından, Türkiye'nin böylesi bir felakete karşı ne tür bir hazırlık içerisinde olduğuna dair ne yazık ki somut bir bilgiye sahip değiliz. Nükleer bir kriz, sadece bir ülkenin sınırlarını değil, tüm coğrafyayı nesiller boyunca etkileyecek bir yıkım yaratır. Sağlık altyapısından stratejik kurumlara, çevresel etkilerden toplumsal dirence kadar her açıdan hazırlıklı olunması gereken bir felakettir. Bu noktada sorulması gereken temel soru şudur: Türkiye, bu işin şaka olmadığının gerçekten farkında mı ve bu doğrultuda hazırlıklarını yapmış mıdır? Böylesi bir kriz durumunda görev alacak uzman ekipler, uygulanacak kriz yönetim planları, radyasyon ölçüm sistemleri, acil durum sağlık altyapısı gibi hayati unsurlar konusunda ne kadar ilerleme kaydedildiği, ne yazık ki belirsizliğini korumaktadır.

"Askeri sağlık sisteminin kaldırılması, olası bir nükleer savaş senaryosunda ülkemizin karşılaşabileceği en büyük zafiyetlerden birini oluşturmaktadır"

Türkiye'de askeri sağlık sisteminin kaldırılması, olası bir nükleer savaş senaryosunda ülkemizin karşılaşabileceği en büyük zafiyetlerden birini oluşturmaktadır. Askeri sağlık altyapısı, savaş ve kriz dönemlerinde sivil sağlık hizmetlerinin yükünü hafifleten, organize müdahale kapasitesine sahip stratejik bir unsurdu. Ancak bu sistemin tasfiyesi, hem koordinasyon hem de acil müdahale yetkinliklerinde ciddi bir boşluk yaratmıştır. Nükleer bir saldırı durumunda radyasyon etkilerine yönelik özel eğitim almış sağlık personeline, seyyar müdahale merkezlerine, donanımlı seyyar hastanelere ve komuta kontrol-stratejik kriz yönetimi birimlerine ihtiyaç kaçınılmazdır. Askeri sağlık sisteminin devreye alınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, yalnızca nükleer tehditlere karşı değil, her türlü olağanüstü durum için hayati önemdedir.

"Bu mesele, yalnızca bir güvenlik meselesi değil; geleceğimizi, coğrafyamızı ve insanlığı koruma meselesidir"

Nükleer dahil her türlü tehdide karşı bekanın sağlanması hükümetlerin asli sorumluluğudur. Bu yüzden yetkililerin, özellikle Dışişleri Bakanı tarafından gündeme getirilen ve anlaşıldığı kadarıyla yakın bir tehdit olan nükleer kriz senaryosunda tatbikatlar ve altyapı hazırlıkları dahil nasıl bir yol haritası izleyeceklerine dair açık ve anlaşılır bir plan sunması ve bu yönde kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Bizler, bu konuda toplumun her kesiminden görüş alarak, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak ortak bir bilinç ve dayanışma oluşturulması gerektiğini savunuyoruz. Bu mesele, yalnızca bir güvenlik meselesi değil; geleceğimizi, coğrafyamızı ve insanlığı koruma meselesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Memur ve emekli zammından sonra o gelirler de artıyor
img

Genç oyuncunun göğüs dekoltesi olay oldu
img

Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adamla ilgili mide bulandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede? 27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.