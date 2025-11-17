Haberler

CHP'den Mültecilerin Askerlik Kaydı Üzerine Soru Önergesi

Güncelleme:
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, mültecilerin askere alınmasıyla ilgili iddiaları Meclis'e taşıdı. Ceylan, 130 bin kişilik listenin neden seçimlerden iki yıl sonra askeralma kayıtlarına dahil edildiğini sordu.

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği önergede "Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nce Askerlik Şubelerine yakın zamanda gönderilen 130 bin kişilik bir listede yer alan kişilerin askerlik kaynağına alınması ve gerekli işlemlerin yapılması bildirilmiş" iddiasında bulundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Güler ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, mültecilerin silah altına alınma iddiasını gündeme getirdi.

Ceylan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) rakamlarına göre Türkiye'nin 3,4 milyon mülteci ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak birinci sıraya yerleştiğini ifade ederken, "Bunun yaklaşık 3,2 milyonu kayıtlı Suriyeli mülteci 222 bin kadarı da diğer uyruklardan UNHCR'nin ilgi alanına giren kişilerden oluşmaktadır" dedi.

Ceylan, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nce Askerlik Şubelerine yakın zamanda gönderilen 130 bin kişilik bir listede yer alan kişilerin askerlik kaynağına alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasının bildirildiğini ileri sürerek, "Bahse konu kişilerin 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen kişiler olduğu ve bu kişilerin vatandaşlığa geçirilenlerden sadece askerlik çağı içerisinde olan 20-40 yaş aralığındaki erkekler olduğu hususu doğru mudur?" diye sordu. Önergede bahse konu 130 bin kişinin yaş ve uyruklarına göre dağılımı hakkında bilgi isteyen Ceylan, "Bu kişiler 2023 seçimlerinde oy kullanmış olmalarına rağmen askeralma kayıtlarına neden seçimlerden iki yıl sonra dahil edilmişlerdir?" diye sordu.

"Neden seçimden iki yıl sonra askere çağırıyorsunuz? Unuttunuz mu?"

Ceylan, Bakan Yerlikaya'nın yanıtlaması için verdiği önergede ise mülteciler hakkında bilgi istedi. Ceylan son cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir milyona yakın geçici koruma-mülteci statüsündeki kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındığı iddialarının doğru olup olmadığı hakkında bilgi isteyerek, "Bu kişiler 2023 seçimlerinde oy kullanmış olmalarına rağmen askeralma kayıtlarına seçimlerden iki yıl sonra dahil edilmelerinin nedeni bakanlığınızın ilgili verileri Milli Savunma Bakanlığıyla geç paylaşmış olması mıdır?" diye sordu.

Ceylan son dönemde ve özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilen geçici koruma- mülteci statüsündeki kişilerin toplam sayısını sorarken, "Vatandaşlık elde edenler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Vatandaşlığa geçirilenler hangi uyruktaydılar, dağılımları nedir? Vatandaşlığa geçirilenlerin ne kadarı genel ve yerel seçimlerde oy kullanmıştır?" diye sordu.

Kaynak: ANKA / Güncel
