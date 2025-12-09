CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

Haberler

Güncelleme:
CHP'de parti içi muhalefetin en sert isimlerinden biri olan ve her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu gelişmenin hemen ardından Çakır, partisinden istifa etti.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın partiden ihracı istendi. Çakır ise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, Meclis'teki komisyon toplantısında hakkında yapılan bir haber üzerine CHP'li milletvekillerine tepki gösteren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın ihracının istendiğini ve Parti Meclisi (PM) toplantısında oylanacağını açıkladı. Partisinin genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Emre, Çakır'ın durumuyla ilgili, "MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, PM'ye kesin ihraç istemi düşüncesiyle sevk edildi. PM karar verecek" dedi.

"TÜM DETAYLARI YARIN ANLATACAĞIM"

CHP'nin ihraç talebinin hemen ardından bir hamle de Çakır'dan geldi. Partisinden istifa eden Hasan Ufuk Çakır, yaptığı açıklamada "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis'teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum" diye bağırmıştı. Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çakır, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için "Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir" demişti.

ALİ MAHİR BAŞARIR'I İŞARET ETMİŞTİ

Çakır, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne arınma çağrısı yaptığı paylaşımına destek verdiği için kendisine yönelik böyle haberlerin yapıldığını ve isim vermeden kendisi gibi Mersin Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı işaret etmişti. Çakır, "Sabıkalı diyerek beni itham etti. CHP'nin alamadığı oyları yörük köylerinde almış biri olarak ben bunları hak etmiyorum. Bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını çok iyi biliyorum. Bazı arkadaşların şahsımı kendilerine rakip ve engel olarak gördüklerinin farkındayım. Beni ihraç etmezsiniz, Mersin'deki yüzbinleri ihraç edersiniz bunu hep birlikte göreceğiz. Bu tehditle bu haber gönderme ile bir yere varılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"YATIYORUZ SİLİVRİ KALKIYORUZ SİLİVRİ"

CHP'nin Silivri merkezli bir etki alanına girmesinde isyan eden Çakır, "Memleketin sorunlarına çözüm arayacağımıza yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri! Ya arkadaş, yani hırsızın partisi olmaz. Yakup Öner 70 bin lira maaşla 5 milyon dolarlık evde oturuyor, 30 milyonluk arabaya biniyor. Ses yok" demişti.

