CHP Covid-19 Danışma Kurulu: 'Sağlık Bakanı'nın Ölüm Sayılarında 3.2 Katlık Fark Üzerine Derhal İstifa Etmesi Gerekmektedir'

CHP COVİD-19 Danışma Kurulu, " Sağlık Bakanlığı'nın ölüm verilerini eksik açıkladığı su götürmez bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı, derhal gerçek COVID-19 ölüm sayısını açıklamalıdır… Aktif vaka sayısında eksiye düşerek dünyaya bizi utandıran Sağlık Bakanı'nın, ölüm sayılarında da 3.2 katlık fark üzerine derhal istifa etmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP COVİD-19 Danışma Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'de pandemide yaşamın yitirenler ile ilgili yaptığı çalışmasında ortaya çıkan veriler ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerini karşılaştırdı. CHP COVİD-19 Danışma Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "COVID-19 pandemisinde aktif vaka sayısının negatif çıkması ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerindeki gerçeklikten uzak yaklaşımı, bu sefer de Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplaması ile ortaya çıktı" ifadesi yer aldı. Pandeminin başından beri verilerin şeffaf açıklanmadığı, bakanlığın pandemiyi değil algıyı yönettiğinin birçok kez dile getirildiği vurgulanan açıklamada, şöyle dendi:

"DSÖ VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLADIĞI VERİLER ARASINDAKİ FARK 181 BİN 755 KİŞİ"

"DSÖ, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını tahmin etmek için geliştirdiği bir yönteme göre 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 264 bin 41 olarak tahmin edildi. Ancak 31 Aralık 2021 sonu itibari ile Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 ölüm sayısı yalnızca 82 bin 286; aradaki fark 181 bin 755 kişi.

"COVID-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİREN YURTTAŞLARIMIZIN SAYISININ BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI ÖLÜM RAKAMLARINDAN EN AZINDAN 2,1 KAT DAHA FAZLA OLDUĞUNU ÖNGÖRMÜŞTÜK"

CHP COVID-19 Danışma Kurulu olarak CHP'li 11 büyükşehir ve 10 il belediyesinden aldığımız verilere dayanarak yaptığımız tahminlerde de ülkemizde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısının Bakanlığın açıkladığı ölüm rakamlarından en azından 2,1 kat daha fazla olduğunu öngörmüştük. Hatta, açıklamamızda 'Türkiye'nin geri kalan 60 ilindeki COVID-19 ölüm eğiliminin bu raporda yer alan 21 ilin ölüm hızıyla eşdeğer olabileceği varsayılırsa; 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de COVID-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı'nın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olarak 184.636 kişi olabileceği tahmin edilmektedir. Buna ek olarak, COVID-19 olası ve/veya kuşkulu ölümü olduğu halde belediyelere ulaşan ölüm belgelerinde COVID-19 ve/veya bulaşıcı hastalık yazılmayan ölümlerin varlığı, ülkemizdeki COVID-19 ölüm sayısının daha fazla olma olasılığının araştırılmasını gerektirmektedir' demiştik. Yine haklı çıktık.

"SAĞLIK BAKANININ, ÖLÜM SAYILARINDA DA 3.2 KATLIK FARK ÜZERİNE DERHAL İSTİFA ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

CHP COVID-19 Danışma Kurulu olarak buradan tekrar dile getiriyoruz: Sağlık Bakanlığı'nın ölüm verilerini eksik açıkladığı su götürmez bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı derhal gerçek COVID-19 ölüm sayısını açıklamalıdır. TÜİK hala 2020 ölüm istatistiklerini açıklamamıştır. TÜİK kendi kanununa göre suç işlemektedir. TÜİK derhal 2020 ve 2021 ölüm sayıları ve ölüm nedenlerini açıklayarak gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak zorundadır. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı 2020 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı da açıklanmamıştır. Şu anda sağlığa dair tüm veriler 2019 yılına, yani pandemi öncesine aittir. Aktif vaka sayısında eksiye düşerek dünyaya bizi utandıran Sağlık Bakanı'nın ölüm sayılarında da 3.2 katlık fark üzerine derhal istifa etmesi gerekmektedir."