CHP, Abbas'ın GKRY ziyaretine tepki gösterip Filistin politikalarını gündeme getirdi

(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etmesine tepki gösterildi. Açıklamada, "Türkiye'nin tarihi misyonuna uygun olarak, haklı Filistin davasına ve iki devletli çözüme verdiği destek ve sağladığı katkılar temel olarak insani odaklı olmakla birlikte Filistin Yönetiminin Kıbrıs'ın güneyindeki suni devleti ziyaret edip 52 yıldır bağımsız yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve doğal haklarına duyarsız kalması, karşılıklılık kapsamında konuya ilişkin politikaların gözden geçirilmesini düşündürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

CHP Dış Politika Kurulu'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Amerika'da 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşen ara seçimlerin ardından ortaya çıkan yeni siyasi dengeler, ilişkilerin uzun vadeli stratejik bir perspektifle değerlendirilmesini gerektiren şartlar yaratmıştır. Bu bağlamda Basra Körfezi, Doğu Akdeniz, NATO, Rusya-Ukrayna çatışmalarının yeni yol haritalarıyla Türkiye'nin karşısına çıkabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bu çerçevede yeni politikalar geliştirilmelidir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail seçimlerinin ardından kurulacak yeni hükümetin, Netanyahu yönetiminin uzun yıllar boyu yol açtığı bölgesel istikrarsızlığı ortadan kaldıracak normalleşme adımlarını hayata geçirmesini umuyoruz. Karadeniz'de deniz güvenliğini sağlayacak adımların, Ukrayna-Rusya Savaşının tekrar genişletilmesini ve İttifakın savaşa dahil edilmesini engelleyecek tedbirlerle birlikte düşünülmesi gerektiği anlayışını muhafaza ediyoruz. Montrö Sözleşmesi'nin 19. maddesinin uygulanmasında en ufak bir tereddüt gösterilmemelidir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın GSI Deniz Elektrik Kablosu konusunda Savunma Bakanı açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Ege'de Deniz Parkları ve Mekansal Planlama emrivakilerinden sonra şimdi de GSI kablosu üzerinden uluslararası kuralların tanınmaması kolaycılığı barış ve istikrarın korunması adına terk edilmelidir. Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği'nin herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Kıbrıs'a ilişkin Kurucu ve Garantör Anlaşmalara taraf olmadığı halde AB ilgililerinin, KKTC-GKRY ilişkilerini, düzenlemeye kalkmaları, yasa dışı üyeliğe kabul ettikleri Rum yönetimi yanlısı davranışları ve Rum yönetimi gözlüğüyle Türkiye'ye ayar verme çabaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu tutumlardan bir an evvel vazgeçilmesi, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi açısından isabetli olacaktır. Türkiye'nin tarihi misyonuna uygun olarak, haklı Filistin davasına ve iki devletli çözüme verdiği destek ve sağladığı katkılar temel olarak insani odaklı olmakla birlikte Filistin Yönetiminin Kıbrıs'ın güneyindeki suni devleti ziyaret edip 52 yıldır bağımsız yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve doğal haklarına duyarsız kalması, karşılıklılık kapsamında konuya ilişkin politikaların gözden geçirilmesini düşündürmektedir."

Kaynak: ANKA