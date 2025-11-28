CezeriFest 2025'te 3D Tasarım ve Baskı Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Engelleri Kaldırmak İçin Tasarla" temalı CezeriFest 2025'teki 3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar 22 farklı ülkede kurulan 25 Cezeri laboratuvarında eğitim gören gençler, CezeriFest 2025'te 3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nda bir araya geldi.

TİKA'nın "Engelleri Kaldırmak İçin Tasarla" temasıyla, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği CezeriFest 2025 etkinliği 24-28 Kasım'da Ankara'da düzenlendi.

Filistin, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Cezayir, Butan ve Kenya'dan katılan 10 finalistin yer aldığı festivalde, 64 projenin sunulduğu "3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması" yapıldı. Yarışmacılar, üç boyutlu yazıcı kullanarak, eğitime katkı sağlayabilecek projeler geliştirdi.

5 jüri üyesinin projeleri değerlendirdiği yarışmada birincilik ödülünü "Cezayir-Restoring Independence", ikincilik ödülünü "Bangladeş-SteadyGrip", üçüncülük ödülünü ise "Moğolistan-Mechanical Walking Aid" kazandı.

Cezayir ekibi ampute bireyler için 3D baskılı yardımcı el aparatı, Bangladeş ekibi pasif tremor azaltıcı bir eldiven geliştirdi. Moğolistan ekibi de serebral palsili (SP) çocuklar için yürüyüş desteği sağlayan bir düzenek tasarladı.

Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Moğolistan ekibinden Khuslen Tugsjargal ve Bat-Erdene Khatanbaatar'a bronz kupa, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk tarafından verildi.

İkinci olan Bangladeş ekibinden Minhajul Islam Mahadi ve Zaber Ahsan Bhuiyan'a gümüş kupa, TİKA Hukuk Müşaviri Nergis Sağlık tarafından takdim edildi.

Yarışmanın şampiyonu Cezayir ekibinden Mohamed Saouli ve Mohamed Bennacer'e ise altın kupa, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli tarafından sunuldu.

3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nın dayanışma ödülü ise Filistin ekibinden Osayd Mohammed Taher Ali ve Rama Ayman Abdallatef Saleh'e, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan??????? tarafından takdim edildi.

TİKA tarafından Bilim ve Teknoloji Eğitim Programı (BİTEP) kapsamında, dost ülkelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Cezeri Laboratuvarları, bilimsel ve endüstriyel üretime odaklanıyor.

3D yazıcı, 3D tarayıcı, CNC router, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik ve elektronik araç-gereçlerle donatılan bu laboratuvarlarda birçok öğrenci, sahip oldukları potansiyeli uygulamalı çalışmalarla geliştirerek inovatif projeler ortaya koyuyor.