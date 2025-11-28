Haberler

CezeriFest 2025'te 3D Tasarım ve Baskı Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

CezeriFest 2025'te 3D Tasarım ve Baskı Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİKA tarafından düzenlenen CezeriFest 2025 etkinliğinde, 'Engelleri Kaldırmak İçin Tasarla' temalı 3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Cezayir, Bangladeş ve Moğolistan ekipleri ödül aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Engelleri Kaldırmak İçin Tasarla" temalı CezeriFest 2025'teki 3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar 22 farklı ülkede kurulan 25 Cezeri laboratuvarında eğitim gören gençler, CezeriFest 2025'te 3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nda bir araya geldi.

TİKA'nın "Engelleri Kaldırmak İçin Tasarla" temasıyla, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği CezeriFest 2025 etkinliği 24-28 Kasım'da Ankara'da düzenlendi.

Filistin, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Cezayir, Butan ve Kenya'dan katılan 10 finalistin yer aldığı festivalde, 64 projenin sunulduğu "3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması" yapıldı. Yarışmacılar, üç boyutlu yazıcı kullanarak, eğitime katkı sağlayabilecek projeler geliştirdi.

5 jüri üyesinin projeleri değerlendirdiği yarışmada birincilik ödülünü "Cezayir-Restoring Independence", ikincilik ödülünü "Bangladeş-SteadyGrip", üçüncülük ödülünü ise "Moğolistan-Mechanical Walking Aid" kazandı.

Cezayir ekibi ampute bireyler için 3D baskılı yardımcı el aparatı, Bangladeş ekibi pasif tremor azaltıcı bir eldiven geliştirdi. Moğolistan ekibi de serebral palsili (SP) çocuklar için yürüyüş desteği sağlayan bir düzenek tasarladı.

Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Moğolistan ekibinden Khuslen Tugsjargal ve Bat-Erdene Khatanbaatar'a bronz kupa, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Ali Özgün Öztürk tarafından verildi.

İkinci olan Bangladeş ekibinden Minhajul Islam Mahadi ve Zaber Ahsan Bhuiyan'a gümüş kupa, TİKA Hukuk Müşaviri Nergis Sağlık tarafından takdim edildi.

Yarışmanın şampiyonu Cezayir ekibinden Mohamed Saouli ve Mohamed Bennacer'e ise altın kupa, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli tarafından sunuldu.

3D Tasarım ve Baskı Yarışması'nın dayanışma ödülü ise Filistin ekibinden Osayd Mohammed Taher Ali ve Rama Ayman Abdallatef Saleh'e, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan??????? tarafından takdim edildi.

TİKA tarafından Bilim ve Teknoloji Eğitim Programı (BİTEP) kapsamında, dost ülkelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Cezeri Laboratuvarları, bilimsel ve endüstriyel üretime odaklanıyor.

3D yazıcı, 3D tarayıcı, CNC router, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik ve elektronik araç-gereçlerle donatılan bu laboratuvarlarda birçok öğrenci, sahip oldukları potansiyeli uygulamalı çalışmalarla geliştirerek inovatif projeler ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.