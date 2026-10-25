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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Libya toplantısına gelen Mısırlı bakanı kabul etti

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Libya krizine ilişkin üçlü toplantı için Cezayir'e gelen Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve heyetini kabul etti. Görüşme detayı verilmezken Abdulati, Cezayir'in ev sahipliğindeki bakanlar düzeyindeki istişare toplantısına katılacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya krizine ilişkin üçlü bir toplantıya katılmak üzere Cezayir'i ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Tebbun'un, Abdulati ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği kaydedildi.

Tarafların ele aldığı konulara dair detaylı bilgiye yer verilmezken, görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.

Abdulati, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen ve Libya'ya komşu ülkelerin üçlü mekanizması kapsamında gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki istişare toplantısına katılacak.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Tunuslu mevkidaşı Muhammed Ali en-Nıfti de toplantıda hazır bulunacak.

Kaynak: AA
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