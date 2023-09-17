Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte çürük yapıların yerine yeni kimlikli, mahalle kültürünün yaşatıldığı güvenli konutları yapmaları gerektiğini belirtti.

Tuzcuoğlu, İstanbul'daki "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün zorunluluk olduğu vurguladı.

Şuranın pratiğe yansıyan, mevzuatı değiştiren, yeni eklemeler yapan neticeleri olacağını düşündüklerini bildiren Tuzcuoğlu, "İnşallah bir aylık bir süre içerisinde bunun çok somut örneklerini görürüz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını ve bu alanda büyük mesafe kat edildiğini ifade eden Tuzcuoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda yaşadığımız depremler bizi daha da hassas hale getirdi. Şuramızın ortaya çıkartacağı görüşler, kentsel dönüşüm süreçlerine katacağı yeni fikirler, perspektifler, vizyonlar bizim için çok önemli olacak. Şurada çok kıymetli katılımcılar oldu. Yeterliliği ve yetkinliği olan birçok değerli akademisyenimizin, uzmanımızın katkıları ve medya mensuplarımızın burada yer alması önemliydi. İnşallah biz bu katkıları şuradaki raportör arkadaşlarımız ile derleyip toparlayıp bir ete kemiğe büründüreceğiz. Somut bir çıktı olarak ortaya koyacağız. Hem kentsel dönüşüm sürecine hem de yeni deprem yasasına katkı sağlayacağız."

"Belediyelerimizin dönüşüm sürecine katkı sağlamaları gerekiyor"

Tuzcuoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, belediyeleri de daha aktif olarak dönüşüm yapmaya davet etti.

Kentsel dönüşüm konusunun her daim gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Tuzcuoğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle belediyelerimizin sahada çok etkin bir şekilde yer alması, dönüşüm sürecine katkı sağlamaları gerekiyor. Bakanlık olarak zaten belediyelerimizi bu konuda sonuna kadar destekliyoruz; gerek rezerv alanları noktasında, gerek birtakım planlar noktasında, gerek kira yardımlarıyla alakalı destekler noktasında zaten üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizim bir arada hareket etmemiz, aynı zamanda sivil girişimlerin de bu anlamda etkin bir şekilde sahada yer alması gerekiyor."

Tuzcuoğlu, şurayla birlikte kentsel dönüşüm ile ilgili sorunların çözümü için yeni formüller geliştirileceğini dile getirdi.

"Çarpık yapılaşmanın önüne geçmeliyiz"

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, şurada İstanbul'u ayrıca değerlendirdiklerini belirterek, vatandaş ile kamu ve yerel yönetimlerin bir araya gelebildiği takdirde üstesinden gelinmeyecek bir problem olmayacağını söyledi. Bu konuda bilinçlenmenin artması gerektiğine işaret eden Tuzcuoğlu, kentsel dönüşüm konusunu gündemden çıkartamayacaklarını bildirdi.

Tuzcuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşüm konusu gündem maddemizin ilk sırasındadır. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte çöküntü alanlarını bir an evvel ayağa kaldırmalıyız. Çürük yapıları ortadan kaldırıp yerine yeni kimlikli, mahalle kültürünü yaşattığımız güvenli konutları yapmamız gerekiyor. Bu hazırlığı bir an önce yapmamız gerekiyor. Burada kaybedecek zamanımız yok.

Baktığımız zaman depremle ilgili yönetmeliklerin daha etkin olarak uygulamaya başlandığı 2000 yılından sonra yapılan binaların deprem bölgelerinde ayakta kaldığını gördük. Dolayısıyla biz bu hakikati yok sayamayız. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmeliyiz. Eskiden kalan, yani ciddi anlamda sorunlu bir yapı stokumuz var, 2000 öncesine ait. Bunların, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla toparlanması gerekiyor. Dolayısıyla hem belediyeler hem sivil kuruluşlar ile bu anlamda girişimcilerin önlerinin açılması için bakanlığımızın bu anlamda ortaya koyduğu yeni destekleri ve öncü rolü sürdürüyoruz. Yerinde Dönüşüm veya Yarısı Bizden gibi kampanyalarla ve rezerv alanlarda yapacağımız yeni konut hamleleriyle birlikte ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getireceğiz."