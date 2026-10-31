Çevre Bakanlığı Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı yağış uyarısı verdi

Çevre Bakanlığı Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı yağış uyarısı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakanlık, yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli yağış beklendiğini, Muğla için turuncu, İzmir ve Aydın için sarı uyarı verildiğini açıkladı. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması, güncel uyarıların takip edilmesi istendi.
ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla, İzmir ve Aydın için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İzmir ve Aydın için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı