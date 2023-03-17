Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmesine CHP'den ilk yorum: Memnuniyet verici gelişme

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesinin ardından CHP'den ilk yorum geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Finlandiya'nın NATO üyeliğinin uygun bulunması üyesi olduğumuz NATO'nun güçlenmesi bakımından memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için yapıcı adımlar atılarak İsveç'in üyeliği ile ilgili sorunların da en kısa zamanda aşılmasını umuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki liderin Beştepe'deki görüşmesinde ana gündem maddesi Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu oldu.

ERDOĞAN: ONAY SÜRECİNİ BAŞLATMAYA KARAR VERDİK

Görüşme sonrası Niinistö ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.

PROTOKOL MECLİS'E SEVK EDİLDİ

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Meclis'te de Finlandiya'nın NATO üyeliği için ilk adım atıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, protokolü imzalayıp komisyona sevk etti.

CHP'DEN İLK YORUM

Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmesinin ardından CHP'den ilk yorum geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Finlandiya'nın NATO üyeliğinin uygun bulunması üyesi olduğumuz NATO'nun güçlenmesi bakımından memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için yapıcı adımlar atılarak İsveç'in üyeliği ile ilgili sorunların da en kısa zamanda aşılmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.