ÇEŞME VE ALAÇATI'DA KURTULUŞ COŞKUSU

İZMİR'in Çeşme Belediyesi tarafından 15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı büyük bir coşkuyla kutladı. Candan Erçetin ve Tan Taşçı'nın sahne aldığı etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeşme ve Alaçatı'nın şanlı zaferinin 101'inci yılı Çeşme Belediyesi tarafından 'Eylül'de Çeşme Başka Güzel' sloganı ile bir dizi etkinlikle kutlandı. Bu etkinlikler kapsamında 15 Eylül Cuma günü Alaçatı Amfi Tiyatro'da Candan Erçetin, 16 Eylül Cumartesi günü ise Çeşme Amfi Tiyatro'da Tan Taşçı sahne aldı. Konserleri izlemek için konserden saatlerce önce sıraya giren ve Amfi Tiyatroları tamamen dolduran yüzbinler, konser boyunca sevilen sanatçıların şarkılarına eşlik ederken, cep telefonlarının ışıkları ile görsel şölen oluşturdu. Alaçatı'daki kutlama etkinlikleri, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda verilen kokteyl ile başladı. Tören ve kokteylin ardından kurtuluş gününün akşamında ise Alaçatı Amfi Tiyatro'da 'Sevdan Olmasa' isimli şarkıyla sahneye gelen Erçetin, ardından 'Gençlik Marşı'nı seslendirdi. İzleyicilerde bulundukları yerden Erçetin'e eşlik etti. İzleyiciler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

'ALAÇATI DÜNYA MARKASI'

Konser arasında eşi Nuriş Oran'la sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Candan Erçetin'e davetlerini kabul ettiği için teşekkürlerini iletip, 'Alaçatı ateş böceği gibi ışıl ışıl ne kadar güzelsiniz bu gece. Boşuna demiyorlar 'Alaçatı dünya markası'. Alaçatı'yı dünya markası yapan siz güzel insanlarsınız. Bu güzel insanlar için seçildiğimiz günden beri 'Sen ben yok, biz varız' diyorum. Selanik'te doğan o sarı saçlı mavi gözlü devin söylediği gibi Atatürk'ün kızları, cumhuriyetin gençleri için çalışmaya devam edeceğim. Ümitsizlik yok mücadeleye devam. 101. yılda böyle güzel bir günde cumhuriyet kadını ama aynı zamanda Cumhuriyet'in bir öğretmeni ile beraber olalım istedik dedi.

TAN TAŞÇI SAHNE ALDI

16 Eylül Cumartesi günü ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerin ve kortejin ardından akşamında Çeşme Amfi Tiyatro'da Tan Taşçı sevenleriyle buluştu. Tan Taşçı'yı izlemeye gelenler yüzbinler konser alanı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Tan Taşçı Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'a böyle bir günde kendisini Çeşmeliler ile buluşturduğu için teşekkür etti.

'ÇOK GÜZELSİN ÇEŞME'

Tan Taşçı'ya çiçek vermek için sahneye çıkan Oran, Daha önce duymuştum ama bir kez daha görüyorum ki Çeşme Tan Taşçı'yı çok sevdi. Bu gece yine çok güzelsin Çeşme. Mustafa Kemal'in izinde, bağımsızlık aşkıyla, kurtuluşumuzun coşkusu, bağımsızlık sevdamız yüzyıllar boyunca hiç dinmeyecek. Aynı gurur ve heyecanla sonsuza dek kutlamaya devam edeceğiz. Kurtuluşumuz, özgürlüğümüz, egemenliğimiz kutlu olsun diye konuştu.(DHA)