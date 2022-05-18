Çeşme'de sezon öncesi turizmdeki sorunlar masaya yatırıldı - Haberler

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, ilçede konut fiyatlarının artması nedeniyle turizm çalışanlarının konaklamalarında sorunlar yaşandığını söyledi.

Turizm sezonu öncesi Kaymakamlık binası toplantı salonunda sektörün sorunlarının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Kaymakam Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, Sahil Güvenlik Komutanı Orkun Artar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip ve ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir'in de katıldığı toplantıda sezon öncesi hazırlıklar konuşuldu.

ÇEŞTOB Başkanı Demir, konuşmasında oteller ve işletmeciler olarak turizm sektöründe çalışacak personel bulmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, " Çeşme'de konut fiyatları çok yüksek olduğu için personel konaklamalarında sorunlar yaşıyoruz. Personel lojmanlarına ihtiyacımız var. İzmir'den ya da farklı ilçelerden Çeşme'ye ulaşım sorunu var. Kaymakamlık ve yerel yönetimlerle birlikte bu sorunu ivedilikle çözmemiz gerekiyor." dedi.

Kaymakam Ünal Çakıcı ise kayıt dışı konaklamalara dikkat çekerek konuyla ilgili turizm temsilcilerinin emniyet ve belediyeyle işbirliğini sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel de asayişin turizm hedeflerini doğrudan etkilediğine işaret ederek sektörün desteğini beklediklerini aktardı.