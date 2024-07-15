Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde bulunan ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Dumanları fark eden çevredekiler, hemen ekiplere ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İşte bölgeden gelen son görüntüler;