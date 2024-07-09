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Çeşme'de göçmen faciası! 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi son anda kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri 19 göçmeni kurtarmayı başarırken, 7 göçmeninse cansız bedenine ulaşıldı. 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BAKAN YERLİKAYA KAHREDEN HABERİ VERDİ

Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye; 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir.

"7 GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTIR"

Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

"MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ayrıca 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Sahil Güvenliğimize teşekkür ediyorum.Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Çeşme'de göçmen faciası! 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi son anda kurtarıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Göçmen Masum İzmir Çeşme Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

mert kılıc:

19 kişi geri ülkelerine gönderilecek değil mi ??

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sade vatandaş:

arap kardeşlerimiz sağolsun ümmet trenine binenlerin hepsi hayatını kaybetmişti

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