İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu'nda plaj işletmesine karşı çıkan bölge sakinleri, ihalenin iptal edilmesi için mücadele ederken, Çeşme Belediyesi plaja talip oldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Gücücek Plajı'nı işletmeye talip olduklarını ve halkın kullanımına ücretsiz olarak açacaklarını belirtti.

KERİM UĞUR

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu'nda plaj işletmesine karşı çıkan bölge sakinleri, ihalenin iptal edilmesi için mücadele ederken, Çeşme Belediyesi plaja talip oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuran Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Gücücek Plajı'nı işletmeye talibiz. Bakanlığımıza bununla ilgili yazıları yazdık. Olumlu cevabı bekliyoruz. Burayı da Ilıca Plajı gibi, halkın kullanımına ücretsiz olarak açacağız… Gücücek Halk Plajı olarak Çeşme Belediyesi'nin işletmesini istiyoruz" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Gücücek Koyu, geçtiğimiz ay; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından plaj işletmesi kurulması için ihaleye açılmıştı. Koyu korumak amacıyla, 2017 yılında kurulan Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği (GÜDODER), ihaleye katılmış ve dernek 56 milyon TL ile en yüksek teklifi vermişti.

Bu parayı ödeyemeyeceklerine karar veren dernek, ihalenin iptal edilmesi için mücadeleye sürdürürken, Çeşme Belediyesi, Gücücek Plajı'na talip oldu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, süreci ve gelinen son aşamayı, ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Oran, şunları söyledi:

"HALKIN KULLANIMINA ÜCRETSİZ OLARAK AÇACAĞIZ"

"Ovacık'ımızın Gücücek Plajı'ndayız. Biz Çeşme Belediyesi olarak Gücücek Plajı'nı işletmeye talip olduk. Referansımız da halk plajları arasında Türkiye'de daima birinci seçilen Ilıca Plajı'dır. Ilıca Plajı'nda, 2014 yazında; 'Havlunu al da gel Ilıca plajı senin ve ücretsiz' diye kampanyayı başlatarak Ilıca Plajı'nı halka açan belediye de Çeşme Belediyesi'dir.

Çeşme Belediyesi'nin şu anda işlettiği beş halk plajının yanında Gücücek Plajı'nı da işletmeye talibiz. Bakanlığımıza bununla ilgili yazıları yazdık. Olumlu cevabını da Bakanlığımızdan bekliyoruz. Daha sonra burasında aynı Ilıca Plajı olduğu gibi, halkın kullanımına ücretsiz olarak açacağız. Ilıca Plajı'nda nasıl işletmecileri dışarıya çıkartıp, Çeşme Belediyesi şirketi ÇEŞTUR'u koyduysak; burada da ÇEŞTUR üzerinden ücretsiz bir halk plajı işletmek istiyoruz. Daha önce de biliyorsunuz Göcücek plajında bir işletme ve bir ihale yapılmıştı. O işletmeyi de buradan söküp atıp şu andaki haline getiren de gene Çeşme Belediyesi'nin kendisidir,"

Bu Gücücek Plajı'nın üzerinde altı, yedi tane sitemiz var. Doğal olarak sakinlerimiz buranın ihaleye çıkmasıyla ilgili bir tepki gösterdiler. Çünkü sitelerinin önünde ücretli bir plaj olmasını istemiyorlar. Biz onların bu haklı tepkisini anlıyoruz ve gerekli müracaatları da yaptık. Burasını, Gücücek Halk Plajı olarak Çeşme Belediyesi'nin işletmesini istiyoruz."