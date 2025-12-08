Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. etabının temeli 2026'da atılacak

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 220 bin metrekare büyüklüğünde planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. etabında temelin 2026'nın ilk çeyreğinde atılmasının hedeflendiği bildirdi.

???????Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi'nde yürütülen kapsamlı restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarındaki son durum Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, AK Parti Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse, bazı milletvekilleri, fakülte ile hastane yöneticileri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, heyete devam eden inşa faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Yerleşkenin üst kısmındaki yapısal risk oluşturan ve tarihi niteliği olmayan hastane yapılarının yıkım işlemlerinin tamamlandığını, sit statüsü nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarının planlanan şekilde sürdüğünü belirten Aydın, bu kapsamda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin taşınma süreçlerinin de yakından takip edildiğini aktardı.

Alt kısımdaki yıkım işlemlerinin planlandığı şekilde aşamalı olarak sürdürüldüğünü belirten Aydın, planlanan inşaat alanının 1071 fore kazık iksa sistemi imalatının tamamlandığını ve hafriyat çalışmasında sona gelindiğini kaydetti.

Aydın, yenilenme sürecinin kritik aşamasına dikkati çekerek, 220 bin metrekare büyüklüğünde planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. etap inşaatının temelinin, 2026 yılının ilk çeyreği içerisinde atılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca toplantıda, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait altı tarihi tescilli binadan dördünün restorasyonunun tamamlandığı, geriye kalan iki yapının restorasyonunun ise gelecek yıl tamamlanmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Heyet daha sonra restorasyonu tamamlanan tarihi binaların yanı sıra temel atılması planlanan inşaat alanında yerinde incelemelerde bulundu.

Toplantının ardından, öğrencilik döneminde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine devam edemeyip tıp eğitimini yurt dışında tamamlayan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve milletvekilleriyle birlikte öğrenci kulüplerini ziyaret etti, öğrenci yemekhanesinde yemek yedi.