Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 24 Yeni Ameliyathane Hizmete Açıldı

PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ'NDE 24 YENİ AMELİYATHANE AÇILDI Emine DERYA - Burak EKİNCİ / İSTANBUL, (DHA)-CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde 24 yeni ameliyathane daha hizmete açıldı. Hastanedeki ameliyathane sayısı 28'e çıkarken, ameliyathanelerde modern tıbbi cihazlar ve teknolojik tıbbi malzemeler bulunuyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde, 4 olan ameliyathane sayısı 28'e çıkarıldı. Modern tıbbi cihazlar ve teknolojik tıbbi malzemelerin bulunduğu ameliyathanelerin açılışına, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen katıldı.

"DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN BİRİNİ SUNUYORUZ"

Türkiye'nin dünya çapında bir sağlık sistemi olduğunu vurgulayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Memişoğulu, "Bugün dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birini sunabiliyorsak, bunun en önemli etkilerinden bir tanesi sağlık çalışanları ve özellikle de hekimler. Bilgisi, uygulaması ve hekimlik mesleğinin en önemli şeyi olan adanmışlık duygusunu, özveriyi temin eden Türk hekimidir. O nedenle buradan yetişen herkese ben teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunları iyi bilmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle, sağlık hizmetini dünyaya en iyi sunduğunun ispatı olan covid salgınında gösterdiği başarının bir örneği. Kırk beş günde inşa yapılmış, burada binlerce insanın hayatı kurtarılmış bir alan. Acil durum hastanesi diyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA BEKLENİLEN DEPREMİNDE ŞİFA ODAKLARINDAN BİRİSİ OLACAK" İstanbul'da beklenen depreme yönelik de hastanede çeşitli çalışmaların yapıldığını aktaran Memişoğulu, "Esasında İstanbul'da beklenilen depreminde şifa odaklarından birisi olacak bir alan burası. İstanbul için her zaman deprem riski olan bir bölgede çalışan bizler, oraya da hazırlığımızı elimizden geldiğince yapıyoruz. Bizim kendi kamu hastanelerimiz de dahil, özel sektörde dahil İstanbul depremi ile ilgili birçok çalışmamız var ve bu çalışmada esasında ilk kırk sekiz saatte İstanbul'da sağlık hizmetlerini otomatize olarak kendi kendini yönetebilir hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"YİRMİ DÖRT AMELİYATHANE SIFIRDAN İNŞA EDİLDİ"

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın, "Burası tabii ki çok hızlı bir zamanda devlet refleksi ile covid döneminde inşa edilmiş önemli bir hastane. Kendine göre yatak ve ameliyathane kapasiteleri olan bir hastane. Buradaki ameliyathane kapasitesini artırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Üç ay gibi kısa bir zaman içerisinde yirmi dört ameliyathane sıfırdan inşa edilerek bugün bunun açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada bulunan mevcut dört ameliyathane içerisinde geçtiğimiz altı aylık zaman zarfında bugün bana verilen rakam üç bin altmış ameliyat gerçekleştirildi. Yani Cerrahpaşa kısıtlı imkanlar ile bile maksimum üretkenliği burada gerçekleştirmiş oldu" dedi.