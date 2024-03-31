Çerkeş'te tırın otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi Ordu'da toprağa verildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Abdurrahman ve Tokezban Adem çifti ile çocukları Mehmet Adem ve Yurdagül Dovan'ın cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi.

Alankent Mahallesi camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Olay

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde 16 ADB 879 plakalı otomobilin sürücüsü, tek taraflı hasarlı kaza yapması sonucu aracını yol kenarına park etmiş, ihbar üzerine gelen polis ekibi, bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürütmüştü.

Bu sırada aynı yönde seyreden Shota Nahashidze idaresindeki tır, virajı alamayınca otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada 4 kişi ölmüş, 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı.