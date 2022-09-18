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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Central Park'ta dolaşan ABD'li bir vatandaşa "Sigara içmesin" uyarısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Central Park'ta dolaşan ABD'li bir vatandaşa 'Sigara içmesin' uyarısı

BM 77. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü Central Park'ta dolaşırken karşılaştığı kişilerle sohbet etti. Erdoğan, sigara içen ABD'li bir vatandaşın yanındaki kadına "Sigara içmesin, bıraksın" uyarında bulundu. Bu sözlerin ardından Erdoğan'la tokalaşan şahsın sigarayı ağzına götürdüğü anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şangay Zirvesi'nin ardından BM 77. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan, bugünkü programları öncesinde dünyaca ünlü Central Park'ı dolaştı.

Central Park'ta dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li bir vatandaşa 'Sigara içmesin' uyarısı

KARŞILAŞTIĞI KİŞİLERLE SOHBET ETTİ

Burada yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı milletlerden insanlarla bir araya geldi. Yürüyüş yaparken karşılaştığı kişilerle selamlaşan Erdoğan, daha sonra bir süre bankta oturdu. Bu sırada Erdoğan'ın yanına oturan bazı insanlar, Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirdi.

Central Park'ta dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li bir vatandaşa 'Sigara içmesin' uyarısı

"SİGARA İÇMESİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parkta kendisine selam veren ve hatrını soran Amerikalı vatandaşlarla sohbet ederken, sigara içen bir şahsın yanındaki kadına "Sigara içmesin, bıraksın sigarayı" diye uyarıda bulundu. Bu sözler sonrası şahsın Erdoğan'la tokalaşırken sigarayı ağzına aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Central Park'ta dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li bir vatandaşa 'Sigara içmesin' uyarısı

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:

Central Park'ta dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li bir vatandaşa 'Sigara içmesin' uyarısı

Central Park'ta dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li bir vatandaşa 'Sigara içmesin' uyarısı

Central Park'ta dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li bir vatandaşa 'Sigara içmesin' uyarısı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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