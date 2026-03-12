Haberler

Nevşehir'de "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" düzenlendi

Nevşehir'de 'Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı' gerçekleştirildi. Etkinlikte Aytmatov'un edebi mirası ve Türk dünyası üzerindeki etkileri vurgulandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" düzenlendi.

EkoAvrasya Vakfı ile Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklığında, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla "Yeni dönem, yeni fırsatlar" başlıklı etkinlikler kapsamında Güray Yeraltı Seramik Müzesi'nde "Türk Dünyasının Ortak Değeri Cengiz Aytmatov Konferansı" gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, konferansta yaptığı konuşmada, Aytmatov'un okuyucularının yüreğinde izler bırakan düşünür ve yazarlardan biri olduğunu söyledi.

Aytmatov'un kitaplarını herkesin okuduğuna, dünyanın önemli edebiyatçılarından birisi olduğuna değinen Fidan, "Eserleri 172 dilde okurla buluşan değerli bir yazar. Birçok eserini okumak nasip oldu ama mesela Selvi Boylum Al Yazmalım çocukluğumuzdan beri ortak hissiyatımızı oluşturan eserlerdendir. Bu anlamlı buluşmaya emek verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal da Aytmatov'un Türk dünyası açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Cengiz Aytmatov, büyük Türk tarihinin ve kültürünün taşıyıcısı, bir dehaydı. Bunlar yüzyılda bir gelir. Tıpkı bugün yaşayan Muhtar Şahanov gibi Olcay Süleyman gibi. Olcay Süleyman da imgeler üzerinden Türk tarihini ve kültürünü anlatıyordu, Muhtar Şahanov da hep bu anlatıları şiire döküyordu. Dolayısıyla bize bu kültürü yaşattılar. Türk Devletleri Teşkilatı kurulduysa bütün cumhuriyetlerimiz her alanda birlikte hareket edebiliyorlarsa bunun geçmişteki büyüklerimizle ilgisi ve ilişkisi var. Bir mirası bizimle paylaştıkları için diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Aytmatov'un eserlerinin Türk dünyasını bir araya getiren değerli birer miras olduğunu belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Kırgız halkının büyük evladı Aytmatov'un eserleri, Türk halklarının ortak manevi mirası haline gelmiştir. Aytmatov, eserleri ulusal sınırları aşan ve dünya kültürünün bir parçası haline gelen edebiyatçılardan biridir. Aytmatov, Türk kültürünün bir sembolüdür. Kırgız milli edebiyatından söz edildiğinde Manas destanından sonra akla gelen ilk isimlerden biri Aytmatov'dur."

Programda, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren ile TURKSİT Başkanı Kemal Kurnaz da konuştu.

Etkinlik kapsamında ayrıca resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki

Trump'a özenip eğitim yuvasını vurdu! Türkiye'den sert tepki geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin