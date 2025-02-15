Cengiz Aytmatov Enstitüsü Açıldı

Milliyetçi Hareket Partisince ( Mhp ), Türk kültürü, tarihi ve edebiyatına katkı sağlamak amacıyla kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsünün açılışı gerçekleştirildi.

Mhp Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde, Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan kısa bir belgeselin gösterimi yapıldı.

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, enstitünün kurulmasını sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cengiz Aytmatov'un son dönem Türk dünyasını köy köy, kasaba kasaba ve şehir şehir tarif eden bir büyük olduğunu belirten Topsakal, "O milletimizin şanlı geçmişini, büyük devletini bazen bir hayvanda, bazen de deniz ve göllerde, bazen de ıssız bucaksız Türkün bozkırında arar. Binlerce yıllık efsanelerimizi, destanlarımızı, kahramanlarımızı öyle güzel öyle ince öyle sırlı bir kalemle işler ki bize bu anlatış, büyük sosyal olaylarda dayanma gücü verir." diye konuştu.

Topsakal, eserlerinde tarih, aşk, sanat, doğa, umut, kısacası insan ve kainatı işleyen Aytmatov'un bozkırı ve sonra batıya göç eden binlerce boyun hikayesini anlattığını ifade ederek, "Çünkü Türk'ün tarihi doğudan batıya doğru akar. Bizim gidişlerimiz hep batıya, özlemimiz doğuya matuftur." dedi.

Aytmatov'un 250 milyonluk Sovyetler Birliğinin dağılarak 15 bağımsız cumhuriyete ayrılması meselesi üzerinde durduğunun altını çizen Topsakal, "Türk cumhuriyetlerinin gelecekte ne olacağı ve nasıl davranması gerektiği üzerine tefekkür edilmesi gerekliliğini belirtiyor. Hayallerimiz gerçekleşti ve artık Türk cumhuriyetleri bağımsız oldu." ifadesini kullandı.

Topsakal, Cengiz Aytmatov'un büyük Türk tarihinin her anını eserlerinde öğrettiğini, yazdığı roman şiir ve hikayelerde geleceğe adres bıraktığını vurgulayarak, "Bu enstitünün amacı Aytmatov'un eserlerinden yola çıkarak dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk boylarına geçmişini öğretmek ve geleceğe hazırlamaktır. Bu enstitü tarihin bizlere yüklediği vasiyet, günümüze dair sorumluluk, geleceğe dair mirasımızdır." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sultan Raev ise tarihte iki Cengiz'in yaşadığını, birinin kılıçla, diğerinin ise kalemle fetihler gerçekleştirdiğini söyleyerek, Cengiz Aytmatov'un Türk birliği ve kardeşliği için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.