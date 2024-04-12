Çengelköy'de Kano Turuyla Huzurlu Bir Bayram Tatili

Ramazan Bayramı tatilini sessiz ve huzurlu bir yerde geçirmek isteyenler ancak kent dışına çıkamayanlar, Çengelköy sahilinde kano turu yaparak tatil arzularını yerine getiriyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kenttin tarihi ve turistik yerlerinde yoğunluk oluşurken, tatil yörelerine gidemeyen ve bu kalabalıktan uzak durmak isteyenler farklı bir arayışa yöneldi.

Üsküdar Çengelköy sahilinde Boğaz'da kano turu yapıldığını öğrenen vatandaşlar, bu etkinliğe katılarak keyifli ve huzurlu bir bayram günü yaşadı.

Ön eğitim verilen katılımcılar, sabahın ilk saatlerinden itibaren Boğaz'ın serin sularına indirilen ve güvenli olması için birer profesyonel sporcunun bulunduğu rengarenk kanolara bindirildi. Boğaz rotasında hareket eden kanoları, olası problemleri engellemek için küçük bir cankurtaran botu takip etti.

Boğaz'da deniz trafiğine girmeden yalıların yakınından geçen kanolardaki vatandaşlar, bir yandan kürek çekerken bir taraftan da eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Martıların da eşlik ettiği kanolardaki keyifli anlarını fotoğraflayan vatandaşlar, turun ardından start alanına indirildi.

Kanolara 120 kilonun altında 12 yaşını doldurmuş kişiler binebiliyor

AA muhabirine bilgi veren kano eğitmeni Ferhat Yılmaz, yaklaşık 1 saat süren etkinlikte kanoların ön kısmına katılımcıların, arkalarına ise tamamen tecrübeli eğitmenlerin oturduğunu söyledi.

Kano kürek sporu yapmanın güvenli olduğunu belirten Yılmaz, "Bilmeyen biriyle yaparsanız oldukça tehlikeli olabilir ama bilen birisiyle yaptığınız ve trafik hattına girmediğimiz için tehlike arz etmiyor. Bu zamana kadar da bir sorun yaşamadık." dedi.

Yılmaz, kanolara 120 kilonun altında, 12 yaşını doldurmuş kişilerin binebildiğini ifade ederek, "Suda ani hareketler gerçekleştirmemek gerekiyor. Zaten arkada eğitmen olduğu için olası yanlış durumlarda uyarılarda bulunuyor. Güvenliği had safhada tutmak için güvenlik botumuz her zaman kanolarımızı takip ediyor." diye konuştu.

Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını kaydeden Yılmaz, "Bugün de oldukça yoğun bir gün, hava da su da çok güzel, bayağı talep var. Genelde gün batımı saatleri daha yoğun oluyor, kanolarımızın tamamı doluyor. Gün doğumunda su, gün batımında güneş çok güzel oluyor. Fotoğraf ve videolar için gün batımı saatinde gelinmesini öneririm." ifadelerini kullandı.

Kano turu sırasında doğum günü kutlaması ve evlilik teklifi gibi sürprizlerle karşılaştıklarını aktaran Yılmaz, Çengelköy'de Boğaz'ın en güvenli noktalarından birisinde unutulmaz anlar yaşadıklarını ve köprünün altından İstanbul siluetinin çok güzel göründüğünü sözlerine ekledi.

"Unutulmaz anlar yaşıyoruz"

Etkinliğe arkadaşıyla ilk kez katılan Meltem Varol, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ne yapabiliriz diye düşündük ve kano yapmayı tercih ettik. Gayet güzel, keyifliydi. Su soğuk olur diye düşündük ama sıcaktı, biraz da ıslandık. Kürek çekmek biraz yorucuydu, kollarım yoruldu ama çok keyifliydi, tavsiye ediyorum herkese. Çok keyifli gerçekten. Birkaç tane dizi, filmlerde kullanılan yalıların önünden geçtik, arkadaşlar hepsini anlattı tek tek."

Turdan çok keyif aldığını anlatan Mücahit Eroğlu, "Güzeldi, beklediğimden daha az ıslandım, daha az yorucuydu. Tekne turunda ama kendi sürüş deneyimimiz gibi oldu. Arkadaşlar bize yardımcı oldu, tarihi bir gezi havasındaydı. Arkadaşlar çok tecrübeli oldukları için arka tarafta kanonun gerekli güvenlik tedbirlerini aldılar." diye konuştu.

Boğaz'ın çevresindeki tarihi yapılar ve güzelliğinden çok etkilendiğini kaydeden Eroğlu, "Bayramda İstanbul'un boş olmasını değerlendirerek tarihi yerleri gezme fırsatı bulduk, o boşluktan yararlanarak dışarda vakit geçirdik." dedi.

"Karadaymışım gibi hissettim"

Katılımcı Abdullah Alabaş ise kano turunu şöyle anlattı:

"Biraz ıslandık ama buna değdi. Bayram için gayet güzel bir etkinlikti. Boş vaktimizde kano yapmak bizim için gayet güzel bir spor oldu. İlk kez geldim. Dün yapmayı düşünüyordum çok trafik vardı gelemedim, bu sabah erkenden geldim. Çok zevkli, tekrar yapmayı düşünüyorum. Seanslar dolu şu an bir dahaki sefere artık. Deniz korkusu vardı biraz bende ama karadaymışım gibi hissettim kendimi. Manzarayla birleşince bütün korkumu yendim. Çok zevkli bir etkinlik, İstanbul'un güzelliğini daha yakından görmüş olduk. Fotoğraflar konusunda arkadaşlar yardımcı oldu, birazdan paylaşımlara başlayacağım."