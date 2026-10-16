Cemil Koç'un yargılandığı Ejegül Ovezova davasında olay yerinde keşif kararı verildi

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cemil Koç'un, Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin yargılandığı davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüp Sultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi. Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'OLAYDAN 3-4 SAAT ÖNCE EVLERİNE GİTMİŞTİK'

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasına sanık Cemil Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları, tanık Cihan Koç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar yer aldı. Yapılan duruşmada zorla getirilmesi kararı olan ve tanık olarak ifadesi alınan Cemil Koç'un kardeşi Cihan Koç, "Olayı genel hatlarıyla biliyorum. Ejegül, ağabeyimin imam nikahlı eşiydi. Daha önce İstanbul'daydı sonra buraya geldi ve bu olay gerçekleşti. Olay nasıl oldu bilmiyorum ama ağabeyim beni aradı. Ben olay yerine gittiğimde Ejegül, yan yatıyordu yüzünü göremedim. Ağabeyim, şok halinde olduğu için konuşamadık. Normal bir konuşma değil sadece bir telaş vardı. Acaba öldü mü kaldı mı diye panik haldeydi. Ben, 'Nasıl oldu' dedim, o da 'Bilmiyorum birden atladı' dedi. Aralarındaki olaylara şahit olmadım. Olay saatinden 3-4 saat önce ağabeyim aradı, ben eşim ve çocuğum onların evine gittik, evde köpek vardı. Eşimle köpeği aldıktan sonra evden çıktım. Tam saati hatırlamıyorum ama akşam saatleriydi. Eşim ve çocuğumla birlikte gittik. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri Cemil'in en yakın kardeşi ben olduğum için onlarla içeri gitmemi söyledi. Başka diyeceğim bir şey yok" dedi.

'ÖNCEKİ DURUŞMADA TALEP ETTİĞİM RAPORUN GELMESİNİ İSTİYORUM'

Sanık Cemil Koç ise yaptığı savunmasında bir önceki duruşmada talep ettiği raporu yeniden talep ederek, "Ejegül'ün yere düşüş pozisyonunda olayın intihar olup olmadığının ortaya çıkması için rapor talep etmiştim. Ayrıca sanığın elbiselerinden boğuşma emareleri yoktur, bunun da göz önünde bulundurulmasını istiyorum" diye konuştu.

AYŞE TOKYAZ'IN KARDEŞİ DİNLENECEK

Savcılık tutukluluğun devamını talep ederken, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi adına Dicle Gencan da Cemil Koç'un öldürdüğü Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz'ın dinlenmesini istedi. Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, Esra Tokyaz'ın tanık olarak dinlenmesine, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarını hazırlamaları için taraf avukatlarına süre verilmesine ve sanık Cemil Koç'un tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 18 Şubat 2027'ye erteledi.

Ayrıca, 20 Kasım'da Ejegül'ün hayatını kaybettiği sitedeki olay yerinde, bilirkişi ve uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte keşif yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı