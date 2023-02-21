Celal Şengör, İstanbul'da iki noktaya dikkat çekti: Buralarda depremin şiddeti 9'a çıkacak

Kahramanmaraş'taki depremin yaraları hala tazeyken dün Hatay'da yaşanan iki büyük deprem herkesi sokaklara döktü. Prof. Dr. Celal Şengör ise olası bir deprem için tüm gözlerin İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz" dedi.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi.

CELAL ŞENGÖR'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

On binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Olası İstanbul depremi için uyarılarını yineleyen Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'daki evler sağlam ama fay burnunuzun dibinde, Adalar'da tsunami tehlikesi yok. Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak" ifadelerini kullandı.

"DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELME İHTİMALİ DE VAR"

Açıklamasının devamında ellerindeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşündüklerini ifade eden Şengör, "Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Topkapı Sarayı da çok tehlikeli bir yerde, İstanbul'da deniz seviyesinin yükselme ihtimali de var" dedi.