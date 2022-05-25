2022'nin kabusları bitmiyor! Şimdi de Türkiye'de çekirge istilası başladı: Daha önce böylesini görmedik - Haberler

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2022'nin kabusları bitmiyor! Şimdi de Türkiye'de çekirge istilası başladı: Daha önce böylesini görmedik

İhlas Haber Ajansı - Merden İslah - Güncel
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2022 yılı da kabuslarla başladı. Depremler, seller, volkanik patlamaların ardından daha önce de yaşanan çekirge kabusu yeniden hortladı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım arazilerini istila eden çekirgeler çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Çekirge istilası hakkında konuşan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, "Daha önce böylesini görmedik" diye konuştu.

Türkiye'de önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ekili tarım alanlarında çok sayıda çekirge popülasyonu görüldü. Tarım arazilerini istila eden çekirgelerden kurtulmak isteyen çiftçiler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne söyledi.

2022'nin kabusları bitmiyor! Şimdi de Türkiye'de çekirge istilası başladı: Daha önce böylesini görmedik

SALGINA NEDEN OLMASINDAN KORKULUYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu'yla birlikte Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapıldı. Çekirgeyle mücadele de 1 dekar alanda yapılan ilaçlamanın binlerde dönüm arazide etkili olacağını ifade eden Çerçi, salgın yapabilen ve zararlı tür olan çekirgeyle mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

2022'nin kabusları bitmiyor! Şimdi de Türkiye'de çekirge istilası başladı: Daha önce böylesini görmedik

"DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, çekirgeyle mücadelenin çiftçilerin için önemli olduğunu belirterek, "Yenifarsak köyündeyiz. Çiftçilerimizin ve muhtarımızın çekirge şikayeti bizlere ulaştı. Bizlerde geldik yerinde inceledik. Gerçekten de ciddi manada çekirge popülasyonu ile karşılaştık. Daha önceki yıllarda böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk defa böyle yoğun çekirgeyle karşılaştık. Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür. Çekirge bitki türü ayrımı da yapmaz. Çekirgeyle iki türlü mücadele yöntemi var. Birincisi yavru ikincisi de ergin mücadelesidir. Biz şimdi yavru mücadeleyi yapacağız. Çekirgeler yavru dönemlerinde uyuşuk oluyorlar. Şuan 1 dekarlık alanda yaptığımız ilaçlamayla binlerde dönüm alandaki zararlıyı engelleyeceğiz" diye konuştu.

2022'nin kabusları bitmiyor! Şimdi de Türkiye'de çekirge istilası başladı: Daha önce böylesini görmedik

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İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Güncel

Hisarcık, Osmaniye, Düziçi, Tarım, Güncel, Haberler

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