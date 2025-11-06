Haberler

Çaykur Rizespor'da 'Sahte Loca' Dolandırıcılığı Uyarısı

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Avcı, telefonla ulaşıp sahte loca satışı yapan dolandırıcılara karşı taraftarları uyardı. Dolandırıcıların teklifini fark ederek kayda alan Avcı, kulüp adına böyle bir satışın söz konusu olmadığını belirtti.

ÇAYKUR Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Avcı, sahte loca satmaya çalışan dolandırıcıların hedefi oldu. Telefonla aranan Avcı'ya, kulüp adına uygun fiyattan loca satışı yapıldığı iddia edilerek para talebinde bulunuldu. Durumdan şüphelenen Avcı, dolandırıcılık girişimindeki görüşmeyi cep telefonuyla kayda alıp, şikayetçi oldu. Taraftarlara uyarıda bulunan Avcı, "Bizi dolandırmaya kalktı. Bir yönetim kurulu üyesini dolandırmaya çalıştı. Buna şahit olduk ve artık milleti de bütün taraftarlarımızı bu konuda uyarıyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor taraftarları, son dönemde 'Sahte loca' satışı yapan dolandırıcıların hedefi haline geldi. Uygun fiyata loca satmaya çalışan dolandırıcılar, telefonla aradıkları taraftarları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Avcı da dolandırıcıların aradığı kişilerden biri oldu. Avcı, dolandırıcıların teklifini fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Önce pazarlık yapan, ardından IBAN numaralarını öğrenen Avcı, kendisinin yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyince dolandırıcılar görüşmeyi sonlandırdı. Konuyla ilgili kulüpten yazılı açıklama yapılırken, görüşme kayıtları ve dolandırıcılara ait olduğu düşünülen bilgiler güvenlik güçleriyle paylaşılarak şikayette bulunuldu.

'LOCA SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan ve kulübün hiçbir şekilde telefon veya mesaj yoluyla loca satışının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada "Kulübümüz bazı yöneticileri adına sosyal medya hesapları açıldığı, yöneticilerimizin fotoğrafları kullanılarak telefon ile loca satışı yapıldığı, taraftarlarımızdan para talep edildiği yönünde tarafımıza şikayetler ulaşmaktadır. Yapılan incelemelerde, kulübümüz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile ilgisi bulunmayan telefonlardan bazı iş adamlarını arandığı, loca satışı adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu resmi kurumlarca tespit edilmiştir. Kulübümüzün hiçbir şekilde telefon veya mesaj yoluyla loca satışı söz konusu değildir. Değerli kamuoyunun, kendilerini yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, gerekli resmi mercilere şikayetçi olmalarını önemle rica ederiz. Kulübümüz ve yönetim kurulu isimlerini kötüye kullanan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlere başlanmıştır" denildi.

'BİR YÖNETİM KURULU ÜYESİNİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI'

Yaşadıklarını anlatan Recep Ali Avcı, "Gece beni bir arkadaşım aradı. Onunla konuşurken beni de bu dolandırıcı meğer arıyormuş. Telefona geri döndüğümde o dolandırıcı ile bizzat kendim muhatap olma şansını yakaladım ve bana loca satmaya çalıştı. Ben de yönetim kurulu üyesi olduğumu söylemeden onu iyice dinledim. Avantajlı bir fiyata locayı satıyordu. Hatta şu an 100 bin lira gibi bir ön ödeme yapın gerisini daha sonra ödersiniz gibilerinden ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarımızı da tanıyor. Tabi biz bu konuda daha önceden Samsunspor ve Trabzonspor'un başına aynı şekilde olaylar gelmiş. Bunu bildiğimiz için farkındaydık. Bizi dolandırmaya kalktı. Bir yönetim kurulu üyesini dolandırmaya çalıştı. Buna şahit olduk ve artık milleti de bütün taraftarlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Kesinlikle hiçbir yönetim kurulu tarafından loca satışı yapılmaz. Bu resmi olarak Çaykur Rizespor'dan gidip loca alınır. Zaten bizim şu an locada yerimiz de yok. Bu bilgiyi de verelim arkadaşlar" dedi.

'PAZARLIK ETTİM'

Gerekli bilgilerin güvenlik güçlerine verildiğini dile getiren Avcı, "Bu tür girişim bir arkadaşımın başına geldi. Beni uyarmıştı, sonrasında benim aranmam dikkatimi çekti. Ben de hazır bu fırsatı yakalamışken 'Bu girişimi kayda alalım' dedim. 'Hem kulüpteki yöneticilere paylaşıp hem de medyaya da bu bilgiyi veririz' diye kayıt altına aldım. Ben de rahat bir şekilde bununla pazarlık ettim. Fiyat bilgisi aldım. Nasıl pazarladığını, ne şekilde para istediğini hatta IBAN numarasını dahi aldım. Bir sonuç belki elde edebiliriz. Bunu birimlerine de verdik. Artık bundan sonraki iş onlarda. İnşallah bu dolandırıcılar en kısa zamanda yakalanır. Çünkü bunlar haksız kazanç elde etmeye çalışan kolay yoldan para kazanmaya çalışan dolandırıcılar. Ben tekrar taraftarları bu konuda herkesi dikkatli olmayı öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
