Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye hala Fransa'yı sömürgeci olmakla suçluyor mu?" diye soran Fransız gazeteciye sözlerini esirgemedi

Macron'un "Türkiye içerisinde Afrika'da Fransa düşmanlığı yapan ağlar var" sözlerinin ardından Dışişleri, "Fransa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde aramalı" demişti. Fransalı mevkidaşıyla basın toplantısı yapan Çavuşoğlu'na Fransız bir gazeteci, "Türkiye hala Fransa'yı sömürgeci olmakla suçluyor mu?" diye sordu. Çavuşoğlu ise "Fransa aleyhine bir tutum varsa bu geçmişteki hatalardandır. Hataları düzeltmek için de Fransa, Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını örnek almalı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz haftalarda Cezayir gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi de hedef alan iddialarda bulunmuştu. Fransa meydanı boş bıraktığı için ülkesine yönelik muazzam bir manipülasyon yürütüldüğünü, Fransa'nın bu nedenle hedefe konulduğunu savunan Macron; "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor." dedi.

"FRANSA, KENDİ SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞMELİ"

Macron'un sözlerine yanıt olarak Dışişleri Bakanlığı ise "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yapmakta olduğu ziyaret sırasında diğer bazı ülkelerle birlikte ülkemizi hedef alan beyanlarda bulunması son derece talihsizdir. Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN FRANSIZ GAZETECİNİN SORUSUNA YANIT

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Fransız bir gazeteci tarafından Dışişleri'nin açıklaması soruldu. Gazeteci, "Fransa'nın tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı" sözlerini hatırlatarak bu yöntemlerin ne olduğunu sordu. Fransız gazetecinin bir başka sorusu da "Türkiye, Fransa'yı hala Afrika ve Cezayir'de sömürgeci olmakla suçluyor mu?" oldu.

"FRANSA, GEÇMİŞTEKİ SÖMÜRGECİ ANLAYIŞINDAN DERS ALMALIDIR"

Çavuşoğlu ise, "Açıklamamız gayet net. Herhangi bir ilave tercümeye ya da izahate ihtiyaç yok aslında. Biz konuşmalarımızda da yaptığımız açıklamalarda da net ifadeler kullanıyoruz. Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı. Şimdi o ülkelerdeki, sömürgeci olarak mevcudiyeti yok artık Fransa'nın. Biz de zaten açıklamamızda 'geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır' dedik. Yani Afrika'da Fransa aleyhine bir açıklama ya da tutum varsa bunu Türkiye'de ya da başka ülkelerde aramaması gerekiyor. Biz o ülkeleri Fransa'ya karşı kışkırttığımız için değildir. Geçmişte yapılan hatalardandır. Bu hatalar düzeltilebilir. Düzeltmek için de Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor. Söylediğimiz gayet açık ve net. Biz bu açıklamayı durup dururken yapmadık. Sayın Macron'un Cezayir'de Türkiye'ye karşı yaptığı açıklamalar neticesinde açıklama yapmaya ihtiyaç duyduk" şeklinde yanıt verdi.