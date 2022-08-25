Çatırdayan evliliğe 'ara bulucu' desteği

İZMİR'de yaşayan Mehmet Çolak (30) ve Aslı Çolak (31) çifti evliliklerindeki sorunlarını ara bulucu derneğinden aldıkları destek sayesinde çözdü. Ayrılma noktasına gelmişken empati kurarak birbirlerini anladıklarını belirten Çolak çifti, kazan kazan yaklaşımı ile evliliklerini sürdürmeye karar verdi.

İzmir'de yaklaşık 9 yıl süren beraberliğin ardından 5 yıl önce hayatlarını birleştiren Aslı Çolak ve Mehmet Çolak, ilk çocukları dünyaya geldikten sonra bazı sorunlar yaşamaya başladı. Defne (3) ve 1,5 aylık Çağla isminde çocukları olan çift, ara bulucu desteği alarak evliliklerindeki sorunları çözdü. Aslı Çolak, sorunlarında çözümsüz kaldıkları için Müzakereci Arabulucular Derneği'nin kapısını çaldıklarını söyledi. Ufak sorunları büyüttüğünü ve detayları aklına fazla taktığını belirten Aslı Çolak, "Ben baskın karakter olduğum için eşim Mehmet de artık dolmaya başladı. Patlamak üzereydi. Sonra bir tanıdığımız vasıtasıyla Feridun Hoca ile tanıştık ve buraya geldik. Yaklaşık 3 ay destek aldık. Yaşadığımız küçük sorunları dahi burada konuştuk. Adeta içimizi döktük" dedi.

"Boşanmaların çoğunluğu ilk 5 yıl içinde gerçekleşiyor. 2 farklı birey bir araya geliyor bir kurum oluşturuyor. O kurumun kuralları, normları, kırmızı çizgileri oluşuyor. 5 yılı sağlıklı şekilde atlatırlarsa eşler birbirlerine nasıl davranacaklarını, neyi yapıp neyi yapmayacaklarını öğrenirler. Bu süreçte ara bulucu desteği aldıklarında süreci hasarsız atlatabilirler. Evli çiftler birbirlerine arabuluculuğu daha fazla tavsiye etmeye başladı."