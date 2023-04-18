Çarpışan otomobiller yandı; 1 ölü, 3 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde çarpışan iki otomobil alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında A.Ö. adlı kadın hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Antalya- Isparta kara yolunun Bucak'a bağlı Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 06 DAH 646 ve 07 AIS 307 plakalı otomobiller çarpıştıktan sonra alev aldı. Yoldan geçenler itfaiyeye haber verip, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Kaza yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada araçtan çıkamayan A.Ö. adlı kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Bu arada kaza sonrası çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde alev alan otomobillere itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, çevredekilerin "Beyaz arabada kadın var. Yanan araçta bir kadın var" dedikleri duyuldu.