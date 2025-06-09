Cansuyu Derneği Kurban Bayramı'nda Bangladeş'te 160 Kurban Kesti

Cansuyu Derneği Kurban Bayramı'nda Bangladeş'te 160 Kurban Kesti
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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 160 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdi. Dernek, mültecilere insani yardımda bulunarak yaklaşık 10-12 bin insanın yararlanacağını belirtti.

COX'S Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 160 büyükbaş kurban kesimini gerçekleştirdi.

Derneğin 2025 Yılı Kurban Organizasyonu'na ilişkin bilgi veren Bangladeş Arakan Mülteci Kampları Sorumlusu İbrahim Çapar, 2 milyon mültecinin yaşadığı Cox's Bazar'daki Arakan mülteci kampında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bangladeş'te 40'tan fazla kamp alanında barınan Arakanlı Müslümanların, Myanmar'daki zulümden kaçarak bölgeye sığındığına işaret eden Çapar, "Burası mazlum bir coğrafya. Myanmar zulmünden kaçıp buralara gelen Müslüman kardeşlerimiz, kamplarda çok zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 milyon kişilik bir kamp alanından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsani dramın devam ettiği bölgede yardım çalışmalarının önemine dikkati çeken Çapar, "Biz de buradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa 'can suyu' olmak istiyoruz." diye konuştu.

Çapar, dernek olarak Türkiye'den kurban vekaleti emanetlerini getirdiklerinin altını çizerek, "Toplam 160 büyükbaş kurban kestik. Kesmiş olduğumuz bu kurbanlardan yaklaşık 10-12 bin insan yararlanacak. Yardımlara bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan Cansuyu Derneği, kamp çevresindeki yetimhanelerde kalan çocuklara şeker, balon ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ayrıca, yetimhanelerde kalan 100 çocuğa da yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / İsmail Aslandağ - Güncel
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