Canlı yayında kabusu yaşadılar! Muhabir konuşurken arkasındaki bina bir anda yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğünde deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Malatya'da dakikalar önce 5.6 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgeden son gelişmeleri aktaran muhabirin canlı yayında kamerasına yansıyan görüntülerde, hasarlı binaların art arda yıkıldığı ve vatandaşların büyük bir panik içinde güvenli bölgelere doğru kaçıştığı anlar yer aldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'de 10 ilde büyük hasara neden oldu. 2 bin 818 binanın yıkıldığı ve 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde, 5 bin 385 vatandaşımızın yaralandığı ifade edildi.

MALATYA'DAKİ ARTÇI ŞOK BÜYÜK KORKU YARATTI

AFAD ve çok sayıda kurtarma ekibi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaya çabalarken Malatya'da saat 13.35 itibarıyla meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı deprem şehirde büyük bir korkuya neden oldu.

HASARLI BİNALAR CANLI YAYINDA ART ARDA YIKILDI

Malatya'dan canlı yayın yapan bir muhabirin kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, artçı sarsıntıyla birlikte hasarlı binaların art arda yıkıldığı ve vatandaşların yaşadıkları büyük panikle birlikte güvenli bölgelere doğru hareket ettikleri anlar yer aldı.