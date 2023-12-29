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Çankırı'da lise öğrencilerine yapay zeka ve uygulama örnekleri konulu konferans düzenlendi

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Çankırı'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahin tarafından yapay zeka ve uygulamaları konulu bir konferans düzenlendi. Programda, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri TEKNOFEST yarışmaları hakkında bilgi aldı ve kendi projelerini paylaştı.

Çankırı'da lise öğrencilerine yönelik yapay zeka ve uygulama örnekleri konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahin, yapay zeka ve uygulamaları konusunda öğrencilere bilgi verdi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmaları hakkında sorduğu sorular cevaplandırıldı, öğrenciler tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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