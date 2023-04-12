Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden deprem bölgesine konteyner desteği

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere 6 adet konteyner ulaştırıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının hep birlikte sarılmaya devam edildiği belirtildi.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumların depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetleri içinde yer alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faaliyetler kapsamında okullarımızda düzenlenen, resim sergileri, kermesler, bağış kampanyaları ve velilerimizin de destekleri ile temin edilen konteyner evler sahiplerine ulaştırıldı. ?Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören 18 öğrencinin çalışmasıyla gerçekleştirilen 'Elif Olma Zamanı' isimli resim sergisi ile yardım faaliyetlerine destek olunurken, Çankırı Lisesi, Şehit Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okulu, Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulu, İlgi Özel Eğitim Anaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ise İl çapında halka açık düzenlenen kermesler ile yardım faaliyetlerine katılım sağladılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi 3 adet, Çankırı Lisesi 2 adet, Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulu, İlgi Özel Eğitim Anaokulu, Ömer Faruk Biçer Özel Eğitim Meslek Okulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1 adet olmak üzere toplamda 6 adet konteyner ev depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'ın Besni ilçesinde Çankırı Valiliğimizce oluşturulan Çankırılılar Mahallesi'nde hak sahiplerine teslim edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çankırı eğitim ailesi olarak yediden yetmişe, gencinden yaşlısına herkesin büyük özveri ile depremin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara destek olduğunu vurguladı.