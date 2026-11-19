(ANKARA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan ve 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Binanın elektrik tesisatını yapan taşeron firma yetkilisi, "Kaçak akım rölelerinin hepsi sökülmüş. Otomatik acil butonlar kaldırılmış" dedi. Binada yaşayan bir tanık ise 2021 yılında taşındıklarında 3 asansörden yalnızca birinin çalıştığını anlattı.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 26 katlı binanın 10'uncu katında, 12 Temmuz 2025'te çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetti. Aralarında müteahhit ve yapı denetim şirketi sahibinin de bulunduğu 13 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve 2020 yılında binada çalışmaya başlayan Ö.Ö, asansörlerde sık sık arıza yaşandığını ve binadaki tadilatların uzun süre devam ettiğini söyledi.

Binanın elektrik tesisatını yapan taşeron firma yetkilisi tanık E.T. ise tesisatı 2019 veya 2020 yılında teslim ettiklerini belirterek, "Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi kalibrasyonun yapılmaması. Kaçak akım rölelerinin hepsi sökülmüş. Otomatik acil butonlar kaldırılmış. Yani o kadar çok değişiklik varmış ki, duyumum bunlar tamamen. Çünkü 2020'den sonra bir daha gitmedim" diye konuştu.

"HALA DURUŞMA SÜRÜYOR VE BİR YOL KATEDEMEDİK"

Tanık B.D. de binaya 2021 yılında taşındıklarında 3 asansörden yalnızca birinin çalıştığını belirterek, "Özellikle sigortalar sık sık atıyor, bu nedenle asansörler çalışmıyordu. Asansör bakımını yapan görevliye durumu defalarca bildirdik. Sigortaların değiştirilmesini ve arızaların giderilmesini istedik ancak sorunlar devam etti" dedi. B.D, kalorifer tesisatının ters bağlandığını ve binanın yalıtımında da sorunlar bulunduğunu anlattı.

Yangında eşini ve 3,5 aylık oğlunu kaybeden Mustafa Şahin ise davanın uzun süredir devam etmesine tepki göstererek, "Bir buçuk yıl oldu, eşimi ve üç buçuk aylık oğlumu kaybedeli. Hala bu duruşma sürüyor ve bir yol katedemedik. Kim suçlu, kim değil? Herkes suçu üstünden atmaya çalışıyor. Benim eşim, çocuğum toprağın altında çürürken ben de burada çürüyorum" dedi.

Yangın sırasında oğlunu kurtarmaya çalıştığı anları da anlatan Şahin, "22'nci katta oğlumu ellerinden ve ayaklarından tutarak camdan dışarıya sallandırdım. Belki az da olsa hava alır, biraz rahat eder, kurtulur umuduyla saatlerce orada bekledim. Ben oğlumun ölüm sesini, hırıltısını duydum. Ben her gün bu acılarla yaşıyorum. O yüzden bir an önce ne gerekiyorsa yapılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SANIKLARIN İL DIŞINA ÇIKMA TEDBİRİ KALDIRILDI

Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen cevabın henüz gelmediği, Başkent Elektrik'in ise istenen bilgi ve belgeleri kısmen gönderdiği belirtildi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine, sanıklar hakkındaki il dışına çıkmama tedbirlerinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamına karar vererek duruşmayı 24 Şubat 2027'ye erteledi.

Kaynak: ANKA