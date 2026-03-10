Çanakkale Ruhunu Yaşatan Sergi Osmaniye'de

OSMANİYE'de Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Savaş Objeleri ve Fotoğrafları Sergisi, ziyaretçileriyle buluştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğiyle, 'Çanakkale Zaferi'nin 111'inci Yıl Dönümü ve Şehitler Günü' kapsamında hazırlanan gezici sergi, yurdun dört bir yanını dolaşarak Çanakkale'de yazılan destanın unutulmamasını hedefliyor. Toplam 20 pano ve 20 vitrinden oluşan, Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kalabilmiş orijinal harp malzemeleri ile kişisel objelerin ve görsellerin yer aldığı sergide yaklaşık 700–800 adet orijinal harp malzemesi, asker mektupları ve döneme ait fotoğraflar yer alıyor. Serginin açılış programına kent protokolünün yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Osmaniye Şubesi Başkanı Sefa Bülbül ise yaptığı açıklamada, "18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünün yaklaşması nedeniyle Osmaniye'mizde öğrencilerimiz ve büyüklerimizle birlikte bir Çanakkale sergisi düzenledik. Çanakkale objelerimizi yaşatmak, Çanakkale savaşımızı ve o anın maneviyatını yaşamak adına, tüm öğrencilerimizle buluşturmak niyetiyle vakfımız işbirliğinde güzel bir fotoğraf ve Çanakkale savaşları objeleri sergisi düzenliyoruz. Burada yaklaşık 700-800 tane savaş objeleri mevcut. Buradaki objelerin tamamı 18 Mart Çanakkale Savaşlarında yaşanan ve orada kullanılan tamamen gerçek orijinal ürünlerdir. Bunlarında burada tüm şehit ailelerimiz, gazilerimizle, öğrencilerimizle, Çanakkale ruhunu yaşatmak isteyen yaşayan bireylerimizle bunları burada buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğinde yapmış olduğumuz bu anlamlı programa tüm Osmaniye halkımızı çevre illerimizi ve tüm değerli öğrencilerimizi sergimize bekliyoruz" dedi.

Projede yer alan Çanakkale şehitlikleri alan kılavuzu Neşet Öz, serginin eğitim-öğretim dönemi sona erene kadar il il gezerek okullarda öğrencilerle buluşacağını belirtti. Öz, "Amacımız Çanakkale ruhunu, oraya gelemeyen insanlara ulaştırmak. Bu nedenle sergimizi okullara götürerek, Çanakkale'yi görme imkanı bulamayan çocuklarımızın bu ruhu kendi okullarında yaşamalarını istedik ve bu yola çıktık. Günümüz gençliğini düşündüğümüzde sosyal medyada öne çıkan sahte kahramanlar yerine, gerçek kahramanlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Çanakkale ruhunu çocuklarımıza aktararak bu bilincin nesilden nesile devam etmesini amaçlıyoruz. Umarım bu proje sonsuza kadar devam eder" diye konuştu.

'ÇANAKKALE RUHUNU YENİDEN YAŞADIK'

Öğretmen Özlem Candever ise serginin öğrenciler üzerinde derin bir etki bıraktığını belirterek, "Bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz bu sergiden çok etkilendi. Biz adeta Çanakkale ruhunu yeniden yaşadık. Sergideki tüm fotoğraflar, okuduğumuz yazılar ve o zamana ait objeler gerçekten bizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen öğrenciler de Çanakkale Savaşları'nın zor şartlar altında kazanıldığını daha iyi anladıklarını ifade ederek özellikle havada çarpışan mermiler, silahlar ve askerlerin kullandığı askeri malzemelerden çok etkilendiklerini söyledi.

Çanakkale Savaşları'na ait objelerin yer aldığı sergi, 9–13 Mart tarihleri arasında Şirinevler Mahallesi Toprakkale Yolu üzerindeki Yeni Galericiler Sitesi arkasında bulunan özel bir okulun kampüsünde öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açık olacak.

