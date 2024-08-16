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Çanakkale'deki orman yangını sonrası incelemeler yapıldı

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları, Büyükanafartalar köyündeki orman yangını sonrası Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, 700 hektarlık orman alanının etkilendiği ifade edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile birlikte Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyündeki orman yangının ardından Anzak Koyu, Conkbayırı ve Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Büyükanafarta köyü yakınlarında elektrik direğinden çıkan yangının dün sabah saatlerinde başladığını söyleyen Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yangın rüzgarın ve düşük nemin etkisiyle ve tabii ki Çanakkale Tarihi Alan'daki yoğun çam ağaçlarından oluşan orman nedeniyle çok kısa bir zamanda büyüdü. Hemen çok kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetlerimiz, belediyelerimiz buradaki yangını söndürmek için seferber oldu. Çok şükür bugün sabah saatleri itibariyle dün sabah başlayan yangın kontrol altında alınmış oldu. Öncelikli olarak hepimize büyük geçmiş olsun. Bütün devletimizin kurumlarına, bölge halkına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes yangını söndürmek için elinden geleni yaptı. Maalesef 700 hektarlık bir orman alanı yangından etkilenmiş oldu. Her yanan ağacın bitkinin, her etkilenen canlının, böceğin, kurdun, kuşun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Tabii çok üzüntülüyüz bu anlamda. Ama çok şükür ki herhangi bir insan, can kaybı olmadı ve yaralanma da yaşanmadı. Çanakkale zaferlerini kazandığımız o müstesna topraklarımızda herhangi bir anıt, abide, heykel, müze zarar görmedi" dedi.

'ÇANAKKALE BU MİLLETİN ORTAK DEĞERİ VE ORTAK KALBİ'

Conkbayırı mevkiinde bulunduklarını hatırlatan Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları'nda çok önemli görev görmüş, büyük olaylara sahne olmuş ve büyük kahramanlıkları görmüş bu topraklarda çok şükür burada bulunan anıtlar, Atatürk'ün saatinin parçalandığı nokta, Atatürk heykeli ve Yeni Zelanda Anıtı'nda herhangi bir zarar, ziyan söz konusu değildir. Tabii ki yangından etkilenmiş bölgelerle ilgili hemen Orman Genel Müdürlüğümüzle, devletimizin tüm kuruluşlarıyla istişare edip çok hızlı bir şekilde eski görünümüne kavuşması için, eski doğal halini alması için çalışmalara başlayacağız. Çünkü Çanakkale bu milletin ortak değeri ve ortak kalbi. Çanakkale'deki yangında tüm Türk milletinin evlatlarının kalbinin incindiğini, acıdığını, yüreğinin yandığını çok iyi biliyoruz. Çok şükür şu an itibariyle de buradaki yangın sona erdi. Ama tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Maalesef önümüzdeki günlerde düşük nem, yoğun rüzgar ve artan sıcaklık yangına büyük bir sebebiyet verecek hal almış durumda. Gelen ziyaretçilerimizin tüm bölge halkının çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'CONKBAYIRI VE 57. ALAY HATTI ZİYARETE KAPALI, DİĞER TARAFLAR AÇIK'

"Bugün itibariyle kuzey sektör dediğimiz Conkbayırı ve 57. Alay hattını ziyarete kapalı tuttuk" diyen Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Fakat diğer bölgeler, Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi tarafları ziyarete açık. Çok kısa bir zaman içerisinde hemen gerekli tedbirleri alıp, tespitleri yapıp, bölgeyi eski haline kavuşturup ziyarete açık hale getirmeyi planlıyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz ve bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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