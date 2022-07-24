Çanakkale'deki 1 TL'lik madeni para ile çalışan hayrat su içmeye gidenleri şaşkına çevirdi - Haberler

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Çanakkale'deki 1 TL'lik madeni para ile çalışan hayrat su içmeye gidenleri şaşkına çevirdi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde kaydedilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde su içmek için şehirdeki bir hayratın başına giden vatandaşın, muslukta vana olmadığını ve suyun 1 TL'lik bozuk para karşılığında aktığını fark etmesiyle yaşadığı şaşkınlık anları yer alıyor.

Sosyal medya Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde çekilen videoyu konuşuyor. Su içmek için şehirdeki hayratlardan birini tercih edenler yaşadıkları olay sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SU İÇMEK İÇİN GİDENLER BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Sıcaktan bunalarak serinlemek için hayratın başına gidenler, musluğu açmak için ellerini uzattıklarında büyük bir şok yaşadı. Musluğu açmak için herhangi bir vananın bulunmadığını fark edip kafayı yukarı kaldırdıklarında ise daha büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

HAYRATTA 1 TL MADENİ PARA GİRİŞLİ TURNİKE

Hayratın üst tarafında 1 TL'lik madeni para turnikesinin bulunduğunu ve suyu ancak para karşılığında içebileceklerini öğrenen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Kelime anlamı "Halkın parasız yararlanması için yapılan çeşme" olan hayrattan bile suyun para karşılığında satılmasına sinirlenen çok sayıda kullanıcının yaptığı yorumlar sonrası olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Paralıysa adı hayrat olmaz.

- İsrafın önüne geçilmek isteniyorsa, turnike taktırılmak zorunda değil. Bunun için sensörlü musluklar var.

- Bu nasıl hayrat anlamadım?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Şanlıurfa Hayrat Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

anlaşılan burada hayrat suyu içene değil o parayı alana olacak

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