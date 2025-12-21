Haberler

Çanakkale'de Ters Yöne Kaçan Otomobil Kaza Yaptı: 5 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Ters Yöne Kaçan Otomobil Kaza Yaptı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, ters yöne girerek başka bir araca çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'de iddiaya göre sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girip, bu sırada karşı yönden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı

Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı
Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler

Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler
Eski karısı göğsünden bıçakladı

Eski karısı göğsünden bıçakladı
Kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Görüntü kamuya ait bir salondan! İçeri giren kediye yaptıkları skandal
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
title