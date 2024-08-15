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Çanakkale'de orman yangını! Şehitlik ve Conkbayırı ziyarete kapatıldı

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Çanakkale'de sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerle mücadele sürerken, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken, ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Çanakkale'de orman yangını! Şehitlik ve Conkbayırı ziyarete kapatıldı

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangını! Şehitlik ve Conkbayırı ziyarete kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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